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Alice Kopp

翻訳者：

プレミアリーグの放送情報：テレビやライブストリームで試合を中継するのはどこ？

プレミアリーグ

ドイツでのプレミアリーグ放送について疑問がありますか？テレビやライブストリームの問い合わせ先をご案内します。

プレミアリーグは、ちょっと見ただけで夢中になる大会です。放映権には明確な規定がありますが、全体像を把握しておくと便利です。つまり、どの局が何を放送するのか、コンファレンス中継はどこで見られるのか、確実にストリーミングで視聴するにはどうすればいいのか、といった点です。そこでSPOXが、重要な情報をまとめてご紹介します。

プレミアリーグの放送・配信情報はここでチェック：テレビもライブストリームも、どこで見られる？

リヴァプール 対 チェルシー
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フラム 対 ボーンマス
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サンダーランド 対 マンチェスター・ユナイテッド
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ブライトン 対 ウォルヴァーハンプトン
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マンチェスター・シティ 対 ブレントフォード
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バーンリー 対 アストン・ヴィラ
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クリスタル・パレス 対 エヴァートン
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ノッティンガム・フォレスト 対 ニューカッスル
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ウェストハム 対 アーセナル
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トッテナム 対 リーズ
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マンチェスター・シティ 対 クリスタル・パレス
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アストン・ヴィラ 対 リヴァプール
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マンチェスター・ユナイテッド 対 ノッティンガム・フォレスト
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ブレントフォード 対 クリスタル・パレス
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A Premier League trophy logo is seen on a matchball ahead of the English Premier League football Getty Images

テレビとライブストリームでプレミアリーグを観る方法はSkyとWOWの2つだけ。

ブンデスリーガと異なり、ドイツでのプレミアリーグはすべてSkyが放映。単発試合もコンファレンスも選択可能。外出時はSky Go（契約必要）やWOWでストリーミング視聴できます。

logo 登録は月額24.99ユーロから。

2025/26シーズンからSkyはカラバオ・カップも放送。プレミアリーグとリーグカップの両方を観たい方に最適です。これですべてが気楽に楽しめます。

プレミアリーグの放送情報はSPOXのライブティッカーで確認しよう。

当サイトでも厳選された試合をライブ更新。ティッカーはこちら。 

マルチゲーム中継か単独中継か：典型的なプレミアリーグの試合日の流れ

キックオフの時間により、単独中継かマルチ中継の2つから選べます。お気に入りチームの試合は単独で、それ以外はマルチ中継で同時に複数の試合を楽しめます。特に土曜日や水曜日の集中開催日はマルチ中継が便利です。試合展開が変わったときは、いつでも別の試合に切り替えられます。

A detailed view of a replica Premier League Trophy Getty Images

プレミアリーグ：大会概要

大会プレミアリーグ（イングランド）
チーム20
シーズン方式38節（ホーム＆アウェイ）
ドイツでの放送Sky（テレビ）/ Sky Go・WOW（ライブストリーム）
主なキックオフ時間金曜21:00、土曜13:30・16:00・18:30、日曜15:00・17:30、平日20:30・21:00
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