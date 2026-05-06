プレミアリーグは、ちょっと見ただけで夢中になる大会です。放映権には明確な規定がありますが、全体像を把握しておくと便利です。つまり、どの局が何を放送するのか、コンファレンス中継はどこで見られるのか、確実にストリーミングで視聴するにはどうすればいいのか、といった点です。そこでSPOXが、重要な情報をまとめてご紹介します。

プレミアリーグの放送・配信情報はここでチェック：テレビもライブストリームも、どこで見られる？

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テレビとライブストリームでプレミアリーグを観る方法はSkyとWOWの2つだけ。

ブンデスリーガと異なり、ドイツでのプレミアリーグはすべてSkyが放映。単発試合もコンファレンスも選択可能。外出時はSky Go（契約必要）やWOWでストリーミング視聴できます。

登録は月額24.99ユーロから。

2025/26シーズンからSkyはカラバオ・カップも放送。プレミアリーグとリーグカップの両方を観たい方に最適です。これですべてが気楽に楽しめます。

プレミアリーグの放送情報はSPOXのライブティッカーで確認しよう。

当サイトでも厳選された試合をライブ更新。ティッカーはこちら。

マルチゲーム中継か単独中継か：典型的なプレミアリーグの試合日の流れ

キックオフの時間により、単独中継かマルチ中継の2つから選べます。お気に入りチームの試合は単独で、それ以外はマルチ中継で同時に複数の試合を楽しめます。特に土曜日や水曜日の集中開催日はマルチ中継が便利です。試合展開が変わったときは、いつでも別の試合に切り替えられます。

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プレミアリーグ：大会概要