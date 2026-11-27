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マンチェスター・シティの財務規則違反が認定されたことを受け、プレミアリーグの複数クラブの幹部が、同クラブの所有者に売却を強制するよう求めている。独立サッカー規制機関が処分を科す権限を認めるなか、ライバルクラブの幹部らは前例のない制裁を求めて圧力を強めている。

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ライバルクラブ、シティへの最も厳しい制裁を要求

報道によると、『BBCスポーツ』に対し、プレミアリーグの3クラブの幹部が、シティの所有者はクラブを手放すべきだと述べた。この要求は、9月に独立委員会が下した裁定を受けたものだ。同委員会は、シティが 2009年から2018年にかけて財務規則に違反したと認定 し、調査への協力を怠ったとも判断した。

委員会は、クラブが架空の商業契約を通じて収益を水増しし、9億ポンドの損失を隠したと判断した。審理を行った委員会はまだ最終的な処分を下していない。罰金や勝ち点剥奪から、タイトル剥奪、リーグからの除名まであり得るが、複数のプレミアリーグクラブの幹部は、それらの措置では不十分だと考えている。

ある幹部は匿名で、アブダビ・ユナイテッド・グループが経営権を手放すことを強制されない限り、どのような処分も意味をなさないと主張。それ以下の処分なら、クラブ側はなぜ負担金を通じて規制機関に資金を拠出しているのか疑問に思うだろうと警告した。別の関係者は、リーグの信頼性は損なわれており、現在の経営陣が残るならライバルクラブは事態に区切りをつけられないと訴えた。

規制機関、行動に踏み切る「覚悟」を強調

高まる怒りは、設立から1年余りの監督機関である 独立サッカー規制機関（IFR）のデイビッド・コーガン会長 に大きな圧力をかけている。サッカー・ガバナンス法第34条に基づき、IFRは所有者の誠実さ、品位、財務の健全性を調査し、最終的には所有者の排除命令を出すことができる。

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今週初めに議会の委員会で発言したコーガン会長は、シティの不服申し立てが終結すれば、規制機関は行動をためらわないと明言した。

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「クラブの名前も、規模も、問題の大きさも脇に置いてください」とコーガン会長は述べた。「あるクラブが一定の規模だからという理由で、そのクラブに関する法定の義務を無視することはできません」

「ある意味では、有罪と認定されたことで証拠はすでに判断されています。ですから、我々には行動に踏み切る覚悟が間違いなくあります」と付け加えた。「そのような状況になったとして、我々が行動しなければ、サッカーの規制機関を設ける目的は何なのでしょうか」

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政治的圧力と法廷闘争への備え

シェイク・マンスールの投資グループに売却を強制する動きには、政治面と財務面でより広範な影響が伴う。9月には、アンディ・バーナム首相が、今回の不祥事によって売却に至れば「非常に懸念する」と述べ、シティの所有者を「現代のマンチェスターを築くうえでの大きなパートナー」と称賛して批判を浴びた。一方、コーガン会長はIFRが政治的圧力を無視するとの立場を一貫して示している。

法廷闘争の可能性に向けた準備はすでに進んでいる。IFRのリチャード・モンクス最高経営責任者は、クラブからの負担金を通じて訴訟準備金200万ポンドを積み立てていると明かした。これはイングランドの上位5部門にかかる年間2030万ポンドの費用の一部で、訴訟費用がその額を超えた場合には政府から融資を受けることで合意している。

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「我々はその訴訟に勝ち、費用を請求して政府に返済できると見込んでいます」とモンクス氏は国会議員に語った。「もしその大規模な訴訟に敗れた場合は、最終的に負担金に上乗せし、その方法で政府に返済することになります」

一方、プレミアリーグのクラブは先週、リーグの取締役5人の 訴訟費用を負担することを決議 した。アラブ首長国連邦を拠点とするシティのスポンサー、エティハドとエティサラートが、リーグを提訴することを検討していると示したためだ。

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鍵を握る不服申し立ての結果

プレミアリーグは、法的手続きが進む間、各クラブに公の場でのコメントを控えるよう求めている。シティは不正行為を強く否定し続けており、委員会の判断には法律、原則、事実に関する明らかな重大な誤りがあると主張して、 正式に不服を申し立てている 。