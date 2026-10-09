フレンキー・デ・ヨングがチェルシーの関心を集めていると、スペイン紙『Diario SPORT』が報じている。同紙によれば、MFのFCバルセロナでの将来は不透明だという。チェルシーはそこに付け込みたい考えだ。

デ・ヨングは2019年からFCバルセロナと契約を結んでいる。当時、アヤックスから8600万ユーロで加入した。

その後、同クラブのトップチームで300試合近くに出場し、キャプテンマークも託された。

昨夏、アメリカ合衆国、メキシコ、カナダで開催されたワールドカップ中に膝を負傷。バルサのドクター陣は手術を望んだが、デ・ヨングは保存療法を選択した。

現在はデ・ヨングの膝の状態も良好で、先週火曜日にはピッチでのトレーニングを再開した。それでも、29歳のMFが再びクラブで試合に出場するまでには、なお長い時間がかかる見通しだ。

さらに、先発11人の中での彼の立場も極めて不透明になっていると、『SPORT』は記している。ロドリ加入の即効性、マルク・ベルナルの成長、そしてペドリ、フェルミン・ロペス、ダニ・オルモの好調ぶりにより、すぐに先発へ戻るのは難しくなっている。

チェルシーはデ・ヨングに活路を提供したい考えだ。ロンドンのクラブは、マンチェスター・シティへ移籍したエンソ・フェルナンデスの理想的な後継者としてこのオランダ代表MFを見ている。実際にデ・ヨングが先発の座を失った場合、獲得に動く意向だ。