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アイントラハト・フランクフルトは、次の1月の移籍市場に向け、ノッティンガム・フォレストのFWアルノー・カリムエンドを攻撃陣の最優先補強候補に定めた。プレミアリーグ所属のフォレストは、出場機会が限られているフランス人FWに3000万ユーロの評価額を設定し、放出を認める構えだ。レンタル移籍にも前向きだという。

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出場機会を求めるストライカー

『TEAMtalk』によると、24歳のカリムエンドはオリバー・グラスナー監督の下で序列を下げ、今冬のシティ・グラウンド退団を望んでいる。今季イングランドに戻って以降、カリムエンドの出場時間は5試合でわずか110分にとどまり、ゴールもアシストも記録していない。そのうち4試合は途中出場で、新年を前に複数のクラブが獲得に関心を示している。

クラブ首脳陣が退団の条件を示す

同報道によると、ノッティンガム・フォレストは冬の移籍市場が開いた際、カリムエンドが他クラブで定期的なトップチームでの出場を求めることを妨げない方針だ。2025年8月にフランスのレンヌから獲得し、2030年6月までの長期契約を結んだ同クラブは、当初支払った移籍金3000万ユーロを回収するため、完全移籍での売却を理想としている。

しかし、関係者によると、シーズン途中に評価額の全額を支払うクラブが現れない場合も、イースト・ミッドランズのクラブ首脳陣は市場の状況を現実的に捉えている。そのため、来夏の買い取りオプションか買い取り義務が契約に含まれるなら、まずは期限付き移籍を認める用意がある。

実りある期限付き移籍が関心を後押し

この柔軟な姿勢は、昨季後半にドイツで好成績を残したカリムエンドを、その後も注意深く追ってきたブンデスリーガのクラブの関心を引いている。その期限付き移籍中、かつてリーグ・アンで定期的にプレーしていたカリムエンドはフランクフルトで19試合に出場して6得点を挙げ、クラブ首脳陣に強い印象を残した。

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グラスナー監督の下で出場機会が限られていることから、プレミアリーグでの長期的な役割には大きな疑問が生じている。同メディアは、今冬の退団が関係者全員にとって現実的な解決策になっていると指摘。慣れた環境に戻れば、フランス人FWは今季後半に得点感覚を取り戻すための機会をすぐに得られるだろう。

期限付き移籍が現実的な解決策に

フランクフルトはカリムエンドの再獲得を今冬の最優先事項としているものの、シーズン途中に3000万ユーロの完全移籍を実現するには、資金面で大きな障害がある。そのため、将来の買い取り条項を含む期限付き移籍を交渉することが、ドイツのクラブにとって最も実現可能性の高い道筋となる。そうした契約なら、フォレストは当初の投資を守りながら、長期的な選択肢も残せる。