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コヴェントリー・シティのFWエリス・シムズが正式にポーランド国籍を取得し、代表チームの変更を果たす見通しとなった。過去にイングランドの年代別代表に招集された25歳は、来たる11月の代表ウィークからポーランド代表としてプレーする資格を得た。

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シムズがポーランド国籍を取得

オールダム生まれのストライカー、シムズは祖母を通じてポーランド代表としてプレーする資格を持つ。イングランドのU-18代表とU-20代表のキャンプに参加したことはあるが、イングランドのA代表では一度も出場していない。

今年に入ってから申請していたポーランド国籍の取得が、このほど承認された。ポーランドメディアの 『Meczyki』によると、かつてエヴァートンで有望株と目されたシムズは現在、パスポート取得に向けた最終書類を提出しているところで、手続きは形式的なものになる見込みだ。

Getty Images

ウルバン監督、ポーランド代表の関心を認める

ポーランド代表は、38歳の主将ロベルト・レヴァンドフスキがキャリアの終盤に近づく中、攻撃陣の補強を積極的に模索している。シカゴ・ファイアーでプレーする同選手は最近ハットトリックを記録したものの、ヤン・ウルバン監督は新たな戦力を加えたい考えだ。

来週金曜日に代表メンバーを発表するウルバン監督は、コヴェントリーのFWに関心を寄せていることを認めた。「まずは書類の手続きだ。パスポートと、すべての正式な手続きを済ませなければならない。その後に初めて、選考の対象になる」と語った。

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「代表の力になれると判断すれば招集する。そうでなければ、成長を待つ。彼に関心があることは秘密ではない」

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プレミアリーグ残留への挑戦

クラブでは、シムズはチェルシーのレジェンド、フランク・ランパード監督の下でトップリーグに復帰したコヴェントリーでプレーしている。昨季は13得点を挙げ、チャンピオンシップからの昇格に貢献したが、今季のプレミアリーグ開幕から8試合で先発はわずか1試合。それでも、最近のニューカッスル戦では4-1の勝利に貢献するゴールを決めた。

この挑戦についてシムズは「このリーグのことはすでに少し知っていたし、このレベルで競争力を発揮するために求められることも分かっていた。だから、もう一度このレベルで自分を証明する素晴らしい挑戦だった」と語った。

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さらに「このリーグがいかに厳しいかは分かっている。昨季よりずっとレベルが高い。コヴェントリーがどれほど多くのサポーターを持つ大きなクラブかは聞いていた。僕たちはプレミアリーグに戻るのを待ち望んでいた」と続けた。

「20年余りかかったから、選手である僕たちがクラブを戻せたことをうれしく思うし、今はそこに残りたい。難しいことは分かっているけど、自分たちを信じている。良いコーチングスタッフと良いサポーターがいる。みんなで団結すれば、リーグに残れると確信している」

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ネーションズリーグでの代表デビューは実現するか

シムズは、直ちに招集されるかどうか、来週金曜日のウルバン監督による代表メンバー発表を待つことになる。選出されれば、25歳のシムズは11月のネーションズリーグでポーランド代表がルーマニア、スウェーデンと対戦する際に、A代表デビューを果たす可能性がある。