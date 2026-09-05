イプスウィッチ・タウンがリバプールに0－2で敗れた試合後、キーェル・スヘルペンがイングランドで激しい批判にさらされている。26歳のGKはアレクサンデル・イサクの2得点の場面でいずれも責任を免れず、BBCと昇格組のサポーターの双方から厳しく酷評されている。

BBCはスヘルペンに4点を付けており、これは最も厳しい評価の一つとなっている。英国放送協会はとりわけ先制点での対応に批判的で、一方で26歳の守護神がその後、いくつかの好セーブである程度持ち直したことにも触れている。

ファンアカウント『Tractor Boys Talk』もスヘルペンにまったく容赦せず、4.5点という評価を下した。「いくつかまずまずのセーブは見せたが、2失点ともGKとして非常に弱い対応だった」というのがその見解で、とりわけ0－1の場面でのためらいがちな対応と、2点目でのポジショニングが批判されている。

先制点では開始数分で早くもミスが起きた。コーディ・ガクポが力強いプレーからイサクへつなぐと、スウェーデン人FWが強烈にシュート。スヘルペンはボールに触れたものの、シュートをゴールの外へはじき出すことができず、リバプールに先制を許した。

その後まもなく、スヘルペンは再び不安定さをのぞかせた。ガクポが足の外側でイサクへスルーパスを送り、FWは相手をかわして大きく前に出ていたオランダ人GKの股下を通して流し込み、10分もたたないうちにイプスウィッチは0－2とされた。

X上ではその後、批判が一気に加速した。あるサポーターは「みんなが疑っていた時も自分はスヘルペンを擁護してきたが、昨日はひどかった。ウォルトンがゴールマウスに立つまで、そう長くはかからないと思う」と投稿。別のファンはさらに辛辣で、「スヘルペンは今日目を覚まし、無力であることを選んだ」とまで書き込んだ。

失点場面での対応もサポーターによって細かく検証されている。「あのボールは入ってはいけない。2メートル6センチの選手が素早く地面に倒れるのは簡単ではないが、スヘルペンはすでにそこに入っていた」との声がある一方、別のイプスウィッチ支持者は「彼は2つの大きなミスを犯した。どちらも十分な速さで下に行けなかったのが原因だ。その身長を考えると、そこはやはり懸念材料のままだ」と指摘している。

『Tractor Boys Talk』はさらに踏み込み、次戦では第2GKのクリスティアン・ウォルトンに先発のチャンスを与えるべきだと主張している。ウォルトンは昨季、なおイプスウィッチの第1GKだった。「スヘルペンはもういい」との声も上がっている。

それでも、全員がスヘルペンを即座に見限るつもりというわけではない。GKは前半、ドミニク・ソボスライのシュートに対するセーブでリバプールの追加点を防いでおり、あるファンは忍耐を求めて「彼は素晴らしい出来ではなかったが、私たちは彼を支え続けるべきだ。いいセーブも見せていた」と呼びかけている。