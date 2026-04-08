プレミアリーグとラ・リーガの間で…リヴァプールとラヨ・バヤナ、奇妙な逆転劇の主役

イングランドのリヴァプールとスペインのラージョ・バジェカーノは、今シーズンのプレミアリーグとラ・リーガにおいて、奇妙な対比を成す2つのクラブだ。

両クラブの状況は今シーズン、リーグ戦終了まであと数週間という時点で非常に似ているが、リヴァプールはプレミアリーグのトップ4入りを争っているのに対し、ラージョ・バジェカーノはラ・リーガの中位に位置している。

リヴァプールは今シーズン、プレミアリーグで31試合を戦い、10敗を喫し、42失点を記録している。それにもかかわらず、勝ち点49で5位につけており、UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて激しく争っている。

一方、ラヨ・バジェカーノはラ・リーガで30試合を戦い、11敗、35失点を喫しているが、勝ち点35で13位につけており、降格圏とはわずか6ポイント差となっている。

昨季プレミアリーグ優勝を果たしたリヴァプールだが、今シーズンはパフォーマンスと結果の両面で明らかに苦戦している。

アーネ・スロット監督率いるチームは、本日水曜日の夜、パルク・デ・プランスで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、パリ・サンジェルマン戦という重要な一戦に臨む。

関連記事：「1億4000万ユーロの価値」…ジェラードがサラーの後継者として有望な選手を推す



