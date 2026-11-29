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マウリシオ・ポチェッティーノ監督が、マンチェスター・ユナイテッドでの悪夢のような船出を率直に振り返り、オールド・トラッフォードでの仕事は当初の想像よりはるかに困難だと認めた。プレミアリーグで2試合連続0-4の敗戦を喫し、アルゼンチン人指揮官は早くもクラブのシーズンを立て直すという厳しい課題に直面している。

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オールド・トラッフォードで悪夢の船出

ポチェッティーノ監督のマンチェスター・ユナイテッドでの船出は悲惨なものとなった。54歳の指揮官の下、チームはプレミアリーグで2試合連続0-4の大敗を喫している。アメリカ代表の指揮官を退き、マイケル・キャリックの後任に就いた元トッテナム、チェルシー監督は、クラブを覆う危機の深刻さを早くも思い知ることになった。 先日のブレントフォード戦での大敗 を受け、今週末にほかの試合の結果が不利に働けば、最下位に転落する可能性も現実味を帯びている。

マンチェスター・Uは現在、リーグ戦で10試合勝利がない。かつて最高の栄誉を争うことに慣れていたチームにとって、残留争いの脅威は受け入れがたい現実になりつつある。『マンチェスター・イブニング・ニュース』が伝えたところによると、指揮官は「もちろん厳しい時期だ。『予想以上に厳しいか？』と聞かれれば、もちろんそうだ。このような結果は決して予想していないからだ」と説明した。Manchester Evening News。「だが、それが現実であり、受け入れなければならない。私たちはそのためにここにいる。挑戦を受け入れているし、ここにいる。前に進み続け、取り組み続け、水曜日にプレーする選手たちを奮い立たせなければならないことも受け入れている。選手たちは、もっと、もっと、もっと良くできると再び信じる必要がある。時間の問題だ」

自信もクオリティも不足

キャリントンでの問題は、戦術的な指示や指揮官の交代だけにとどまらないようだ。ポチェッティーノ監督は、ブレントフォード戦の序盤にチームが可能性をのぞかせた一方、先制を許すと完全に道を見失ったと指摘した。こうした精神面の脆さは今季繰り返し見られ、チームは直近のプレミアリーグ12試合でわずか1勝。現在の選手たちには精神的な強さと技術面の質の両方が著しく欠けていることを示唆している。

こうした多面的な問題への対処が、今やコーチングスタッフの最優先課題だ。ただ、ポチェッティーノ監督は即効性のある解決策はないと認める。「10日前に就任した私たちの仕事は、今話しているような事柄のあらゆる側面を支えることだ。問題には常に、すべてが複合的に関わっている」と語った。

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転機を探して

ポチェッティーノ監督の就任にはチームを安定させる役割が期待されたが、新監督の就任直後によく見られる好転はまったく起きていない。チームが憂慮すべきペースで失点を重ねる中、指揮官は自身の手法を擁護しなければならない状況だ。改善の過程は、結果が好転し始めるまで見えにくいものだと考えており、現在の低迷を、粘り強さと意識の変化によって乗り越えなければならない負の流れに例えた。

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ポチェッティーノ監督は続けた。「支え、改善すべきことは一つだけではなく、多くの分野に及ぶ。私たちは取り組んでいると思う。まだ結果には表れていないかもしれない。いつも同じことだ。物事を改善し、違うやり方を試し、さまざまなことに取り組んでも、その後に勝てなければ、何もしなかったかのように見える。だが、そうではない。サッカーでは常に、結果は後になって表れる。正しくないことをすれば、後で代償を払う。流れや前向きな雰囲気などによって、結果が出ることもあるからだ。そして調子が落ちているときには、正しいことを始めても、報われるまで待たなければならない場合がある」

マンチェスター・Uの今後

ポチェッティーノ監督が低迷を食い止めるための時間は急速になくなりつつある。週半ばの試合が迫り、チームに切実に必要な抜本的改革を練習場で進める時間はほとんどない。マンチェスター・Uは次戦、セント・ジェームズ・パークに乗り込み、直近3試合で2分け1敗と勝利がないニューカッスル・ユナイテッドと対戦する。立て直しのきっかけをつかむ直近のチャンスだ。一方、敵地での直近の屈辱的な敗戦を受け、不満を募らせたサポーターはクラブ幹部に怒りを向けており、スタンドからの圧力はすでに限界に近づいている。