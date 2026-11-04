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元トッテナムFWジャーメイン・デフォーが、リーグ1で苦戦するブロムリーでカール・ロビンソン監督のアシスタントコーチとしてベンチに戻る見通しだ。元イングランド代表ストライカーは、ナショナルリーグのウォキングを突然離れてから4カ月を経て、ロンドン南部のクラブのコーチングスタッフ入りに合意した。

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元ストライカーがコーチ就任で合意

『talkSPORT』によると、ロビンソンが10月22日に解任されたアンディ・ウッドマンの後任として就任を正式に決めれば、デフォーはその右腕を務める。6クラブで496試合に出場し、163得点を記録してプレミアリーグ通算得点ランキングの10位に入る元FWは、トッテナムの歴代得点ランキングでも7位につける。2人には、3部最下位に沈むブロムリーを救う任務が託された。

波乱の夏を経て新たな機会

デフォーは7月にウォキングを去って以来、職に就いていない。在任4カ月足らずでクラブのフットボールディレクターと対立し、プレシーズンの練習に参加せず、その後、電話で退団を伝えた。

一方、チャールトン・アスレティック、MKドンズ、オックスフォード・ユナイテッドで指揮を執ったロビンソンは、リーグ2のプレーオフ決勝で敗れた後、6月にサルフォード・シティから解任された。かつて、デフォーが2022年にレンジャーズを去った際には、オックスフォードへの獲得を試みていた。

解任された前監督、突然の決定を嘆く

ブロムリーは、2024年にクラブを132年越しのフットボールリーグ入りに導き、その後リーグ1へ昇格させた55歳のウッドマンを解任した後、元チェゼーナ監督のアシュリー・コールとも面談し、マット・ブルームフィールドも候補として検討していた。

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ウッドマンはポッドキャスト『Inside the 72』で、こう語った。「一番簡単に言えば、ブロムリーの監督に就いた時の最初の試合の相手はウィールドストーンで、リーグ戦での最後の試合の相手はレスターだった。かなり落胆したし、動揺もした。いろいろな形で誤解を与えられていたように感じた」

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「本当に愛し、心から尽くしたクラブとファンのために、自分の人生の5年半をささげ、持てるものをすべて注いだ。それなのに、わずか3、4分で『ありがとう』と言われた。それだけだった」

「ほかに言いようはない。それが事実だ。残念だが、これが私たちの知るフットボールだよ。残念ながら、こういうことにはもう決して驚かない」

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新たな指導者2人を待つ残留争い

ロビンソンとデフォーが引き継ぐのは、リーグ戦10試合でわずか2勝、残留圏まで勝ち点3差にいる苦戦中のチームだ。このカテゴリーで初めてのシーズンを戦うブロムリーにとって、まずは6試合勝利がない状況を止めることが急務となる。2人はブロムリーを降格の危機から遠ざけ、自らの評価を立て直そうとしている。