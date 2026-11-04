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プレミアリーグの一部クラブがマンチェスター・シティの財務状況について新たな調査を求め、クラブ間に大きな亀裂が生じている。シティはすでに114件の有罪判定の余波に直面しているが、2018年より後の会計帳簿も精査すべきだという声が強まっている。

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マンチェスター・シティに新たな調査を求める声

9月にマンチェスター・シティが114件の財務規則違反で有罪と認定されたことが確認されて以降、報道によると、プレミアリーグの複数のライバルクラブがさらなる対応を求めている。当初の裁定は2009年から2018年までの規則違反疑惑を対象としていたが、それ以降のクラブの財務活動も調査すべきだという圧力が強まっている。

ただ、この動きを巡ってプレミアリーグ各クラブの最高経営責任者の意見は割れている。2018年以降について直ちに調査すべきだとする一方で、長期化する新たな法廷闘争を招き、リーグの評判をさらに傷つけることを懸念する声もある。

スポンサー契約を巡る疑問

大きな争点となっているのは、シティのスポンサー契約に関する独立委員会の認定だ。当初の裁定では、オーナーによる投資を装っていたとされる契約が指摘された。『インディペンデント』によると、ライバルクラブの経営幹部らは、こうした行為が突然なくなったとは考えておらず、2018年以降に実際に何かが変わったのか疑問視している。

委員会はまた、クラブとアブダビを拠点とするスポンサーが関連当事者であると認定した。ライバルクラブの関係者らは、この関係が変わっていなければ、その後のシーズンについて追加の告発を行う確かな根拠になると考えている。

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その一方で、長引く一連の問題はすでにイングランドサッカー界全体に広く失望をもたらしている。一部の最高経営責任者は、2件目の案件を追及すれば競技界に深刻な気まずさを生むと懸念し、長期にわたる新たな調査を始めるよりも、この問題に区切りをつけることを望んでいる。

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証拠収集の壁と交渉上の切り札

新たな調査には、いずれも証拠収集上の大きな障害がある。当初の告発は、2018年に流出した大量のメールを『デア・シュピーゲル』が公表したことに大きく依拠していた。ライバルクラブも、2018年以降について同じ水準の確かな証拠を確保できる可能性は極めて低いと認めている。

それでも、一部の経営幹部は、追加調査の可能性を交渉上の切り札と見ている。さらなる措置を示唆することで、シティに迫る処分を受け入れるよう圧力をかけ、控訴によって現在の案件を際限なく長引かせる事態を防げるとの考えだ。

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提案されている追加調査は、クラブが大きな成功を収めた時期を対象とする。問題となる8年間は、ジョゼップ・グアルディオラ監督がプレミアリーグで6度の優勝をもたらした時期と重なり、リーグにとっての重大性は一段と高まっている。

年明けに迫る最終判断

マンチェスター・シティは容疑を強く否定し、潔白を証明する「反論の余地のない証拠」があると主張して当初の裁定を不服として控訴している。控訴とそれに伴う処分についての最終判断は、年明けに下される見通しだ。

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処分はまだ決まっていないが、有罪認定が維持されれば、クラブは前例のない制裁に直面する。巨額の罰金、大幅な勝ち点剥奪、さらにはプレミアリーグからの完全な追放も、それぞれ可能性として残っている。