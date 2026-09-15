週末に行われたプレミアリーグのフルアム戦で、リヴァプールが0-0で引き分けた試合において、元レヴァークーゼン所属のこの選手が精彩を欠いたパフォーマンスを見せたことを受け、イングランド代表OBで現Sky Sports解説者のポール・マーソンは厳しい評価を下した。「フロリアン・ヴィルツを、あとどれだけ待てるのか分からない」

ヴィルツはコテジャーズ戦でも再び攻撃的MFでプレーしたが、そこで存在感を示せず、リヴァプールの再度の引き分けを防ぐことはできなかった。マーソンは今や、ヴィルツが20回の優勝を誇るクラブのサッカーに適しているのか疑問を抱いている。「私は彼の大ファンだし、特別な選手だと思っている。でも、機能していない。ただただ機能していない」

この技巧派がプレミアリーグに適しているのかについては、ここ最近で複数の元プロ選手が疑問を呈している。リヴァプールは2025年に1億2500万ユーロでヴィルツをレヴァークーゼンから獲得したが、イングランドでの1年目は波のあるシーズンとなった。新指揮官アンドニ・イラオラの下でも、ヴィルツは折に触れてその才能の片りんを見せているものの、レヴァークーゼン時代の圧巻のフォームには依然として程遠い。

今季、23歳のヴィルツはいまだ初ゴールを挙げられていない。公式戦5試合を終えて、記録しているのはわずか1アシストだ。さらにWhoScoredによれば、ヴィルツは今季プレミアリーグで53回のボールロストを記録しており、最も多くボールを失っている選手となっている。

こうした数字と成長の停滞を踏まえ、ミック・ブラウンはリヴァプールが今季終了後、ヴィルツ売却に前向きな姿勢を示す可能性があると見ている。リヴァプールの宿敵マンチェスター・ユナイテッドでスカウトを務めた経験を持つ同氏は、Football Insiderで「2025年夏に支払った移籍金の一部を取り戻せる可能性について、リヴァプールは間違いなく検討するだろう」と語った。

フロリアン・ヴィルツとリヴァプールの契約はいつまで？

というのも、「これだけの大金を1人の選手に投じたなら、毎週結果を出し、ゴールやアシストを記録し、チームの勝利に貢献してほしいと思うものだ。彼はまだ、その値札にまったく見合っていない。もちろん、その値札を背負わされていること自体は彼の責任ではないかもしれないが、それでもクラブはこの投資に満足していないはずだ」

ヴィルツとアンフィールドでの契約は2030年までとなっている。代表ウィーク前には、彼とチームメートたちにまだ2試合が残されている。火曜夜にはカラバオカップで、リヴァプールがホームに同じリーグのトッテナム・ホットスパーを迎える。その後、日曜日にはAFCボーンマスとのアウェー戦に臨む。



