プレミアリーグでイングランド人ファンがオランダ人に唾を吐く「追い出せ！」

イプスウィッチ・タウンがリヴァプールに0-2で敗れた試合後、キーェル・シェルペンにイングランドで厳しい批判が浴びせられている。26歳のGKはアレクサンデル・イサクの2得点の場面でいずれも責任を免れず、BBCと昇格組のサポーター双方から手厳しく評価されている。

BBCはシェルペンに4点を付けており、これは最も厳しい評価の部類に入る。英公共放送は特に先制点での対応に厳しい見方を示しているが、その一方で26歳の守護神がその後、いくつかの好セーブである程度持ち直したことにも触れている。

ファンアカウント『Tractor Boys Talk』もシェルペンにまったく容赦せず、4.5点としている。「いくつかまずまずのセーブはあったが、2失点はいずれもGKとして非常に弱い対応だった」というのがその評価で、とりわけ0-1の場面でのためらいがちな対応と、2点目でのポジショニングが批判されている。

先制点では開始数分で早くもミスが出た。コーディ・ガクポが個人技からイサクへつなぐと、スウェーデン代表FWが強烈にシュート。シェルペンはボールに触れたものの、枠外へはじき出すことができず、リヴァプールに先制を許した。

その後まもなく、シェルペンは再び不安定な場面を見せた。ガクポが足の外側でイサクへスルーパスを通すと、FWは相手をかわし、大きく前に出ていたオランダ人GKの下を抜くようにボールを流し込んだ。10分もしないうちに、イプスウィッチは0-2とされた。

X上でも反応は厳しかった。あるサポーターは「みんなが疑っていた時も自分はシェルペンを擁護してきたが、昨日はひどかった。ウォルトンがゴールマウスに立つまで、そう長くはかからないと思う」と投稿。別のファンはさらに辛辣で、「シェルペンは今日目を覚まし、無力でいることを選んだ」と綴っている。

失点場面での対応もサポーターによって細かく分析されている。「あのボールは入ってはいけない。身長2メートル6センチなら素早く地面に倒れるのは簡単ではないが、シェルペンはすでにそこに入っていた」との声が上がる一方、別のイプスウィッチファンは「彼は2つの大きなミスを犯した。どちらも十分な速さで下に行けなかったことが原因だ。その身長を考えると、そこは依然として懸念材料だ」と指摘している。

『Tractor Boys Talk』はさらに踏み込み、次戦では第2GKのクリスティアン・ウォルトンにゴールマウスを任せるべきだと主張している。ウォルトンは昨季、イプスウィッチの正GKだった。「シェルペンは外せ」と訴えている。

それでも、シェルペンをすぐに見限るべきではないとの声もある。GKは前半、ドミニク・ソボスライのシュートをセーブしてリヴァプールの追加点を防いでおり、あるファンは「素晴らしい出来ではなかったが、それでも彼を支え続けるべきだ。いいセーブもあった」と忍耐を呼びかけている。