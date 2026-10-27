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シェイク・マンスールは、マンチェスター・シティの親会社に新たに1億ポンドを拠出し、クラブへの揺るぎない支援を改めて示した。この多額の資金投入は、財務上の行為を巡る画期的な裁定を受け、マンチェスター・シティが揺れる中で行われた。

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法的混乱のさなかに新たな資金投入

『ザ・ミラー』によると、プレミアリーグで8度の優勝を誇るマンチェスター・シティが激動の時期を迎えるなか、シェイク・マンスール氏がシティ・フットボール・グループ（CFG）にさらに1億ポンドを投入した。英企業登記局への最近の提出書類から、資金調達のために1130万株を超える新株が発行されたことが明らかになった。

マンスール氏の企業ニュートン・インベストメント・アンド・デベロップメントが発行株式をすべて引き受け、CFGにおける同氏の過半数の持ち分はわずかに増加した。ジローナ、ニューヨーク・シティ、パレルモなど世界各地のクラブを幅広く傘下に持つCFGの評価額は、現在60億ポンドに迫る。

舞台裏で変わらぬ支援

Getty Images

今回の資金投入は、アブダビのオーナー陣が今後も支援を続ける意思を明確に示すものだ。わずか数週間前、独立委員会はプレミアリーグの財務規則違反に関する115件の容疑のうち114件でシティに違反があったと認定した。この深刻な法的打撃にもかかわらず、マンスール氏は世界規模のサッカー事業への関与をさらに強めていることになる。

シティは数年に及ぶ広範な調査を通じて、強く潔白を主張してきた。クラブは速やかに正式な異議申し立てを行う意向を表明。イングランドのトップリーグとの前例のない法廷闘争は、新たに設けられる別の独立審理機関のもとで続くことになる。

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ソリアーノCEOが強く反論

マンスール氏は容疑について公の場で発言を控えている一方、シティのフェラン・ソリアーノCEOはスタッフに宛てた長文の内部メッセージで、この問題に正面から言及した。同氏は委員会の判断を厳しく批判。オーナーの資金が独立したスポンサーからの資金を装って投入されたことは一度もないと証明する、クラブ提出の膨大な証拠が無視されたと主張した。

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ソリアーノCEOは次のように述べた。「この件は非常に長く続いているため、プレミアリーグによる我々への訴え全体が、一つの虚偽の告発に基づいていることを改めて確認することが重要だ。オーナー個人の資金が、アブダビの一部スポンサーを通じて何らかの形で秘密裏にクラブへ投入されたという告発だ。これはまったく事実ではない」

さらに同氏は、委員会の結論は「明らかに誤り」であり、プレミアリーグの「陰謀論」に依拠していると述べた。2020年にスポーツ仲裁裁判所でUEFAに対する異議申し立てが認められたことを引き合いに出し、シティの潔白を証明し、クラブを守り、場合によっては補償を求めるため、あらゆる法的手段を徹底して追求すると誓った。

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迫る異議申し立ての審理

Getty Images

異議申し立ての審理は、マンチェスター・シティの今季残りの戦いに大きな影を落とす。クラブの法務チームが委員会の判断を覆す準備を進める一方、エンツォ・マレスカ率いるチームは国内と欧州の過密日程を乗り切らなければならない。

新たに任命される独立審理機関が最終判断を下すまで、前例のない競技上の制裁を受ける可能性はエティハド・スタジアムに影を落とし続ける。この法廷闘争の最終的な結果は、シティの当面の将来を左右するだけでなく、プレミアリーグの財務と規制のあり方を根本から変える可能性もある。