プレミアリーグでの交渉が停滞し、バルセロナにDF獲得のチャンスが生まれた。

バルセロナは夏の移籍市場で、あらゆるチャンスを逃さないよう注視している。特にトッテナムに所属するオランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンの去就に注目している。

英メディアの報道を引用したスペイン紙「マルカ」によると、オランダ代表の同選手は、トッテナムとの現行契約が残り2年（さらに1年の延長オプション付き）となっているにもかかわらず、まだ契約を更新していないという。

交渉は停滞し、現在は中断されているという。

25歳のセンターバックは、ロベルト・ディ・ゼルビ監督の下で不可欠な存在で、「プレミアリーグで最も優れた左利きのセンターバック」と称されている。193cmの長身と強力なフィジカルを武器に、 戦術的な柔軟性と左SBをこなす能力も備える。

ただし、バルセロナにとってこのオランダ人DFの獲得は容易ではない。 しかし、彼に興味を示しているのはバルセロナだけではない。今季公式戦45試合に出場し7得点1アシストを記録した活躍から、複数のプレミアリーグ強豪も注目している。

代表でもオランダ代表として活躍。W杯初戦の日本戦（2－2）でフル出場し、 ロナルド・クーマン監督は彼を左SBのレギュラーとして起用し、現代的なディフェンダーとしての価値を証明した。