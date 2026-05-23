プレミアリーグが「シーズン最優秀選手」を発表

ブルーノ・フェルナンデスがプレミアリーグの「シーズン最優秀選手」に選ばれた。土曜日にリーグが発表した。マンチェスター・ユナイテッドの選手が同賞を得るは2010/11シーズン以来。

所属するマンチェスター・ユナイテッドは3位でシーズンを終える見込みで、日曜にはマイケル・キャリック監督率いるチームがブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンとアウェーで対戦するが、順位は変わらない。

今季は34試合に出場し8得点20アシストをマーク。

先週末のノッティンガム・フォレスト戦で記録した20本目のアシストはリーグタイ記録。1シーズン20アシストを達成したのはケヴィン・デ・ブライネとティエリ・アンリだけで、日曜日の試合でフェルナンデスは単独記録保持者になる可能性がある。

今季は総計132回のチャンスメイクを記録し、2位ドミニク・ソボスライを43回上回る。

昨季はモハメド・サラー（リヴァプール）が受賞。ユナイテッド選手では15年ぶりの快挙で、前回はネマニャ・ヴィディッチだった。

候補にはガブリエル・マガリャエス、デビッド・ラヤ、デクラン・ライス（以上アーセナル）、アーリング・ハーランド、アントワーヌ・セメニョ（以上マンチェスター・シティ）、イゴール・チアゴ（ブレントフォード）、モーガン・ギブス＝ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）がいた。