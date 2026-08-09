パリ・サンジェルマンは日曜日、フランス代表の左サイドバックであるリュカ・ディニュ（33歳）と正式契約を結んだことを発表した。イングランドのアストン・ヴィラから加入したディニュは2029年夏までの3年契約を結び、移籍金は約700万ユーロと見積もられている。同選手は10年ぶりにフランスの首都へ復帰することになり、現欧州王者にとって今夏3人目の補強となった。

パリのクラブの発表によると、ディニュは背番号12を着用する。声明にはこう記されている。「パリ・サンジェルマンはリュカ・ディニュの復帰を発表できることを嬉しく思う。フランス代表のディフェンダーは首都のクラブと2029年まで続く契約を結んだ」。これは左サイドバックのポジションを強化し、ポルトガル代表のヌノ・メンデスに経験豊富な控えを用意することを狙った動きである。

ディニュの獲得は、第3ゴールキーパーのアレッサンドロ・ロンゴーニ、そしてフランス人フォワードのマギネス・アクリウシュが先週木曜日に加入したのに続くもので、新シーズン開幕前にチームを補強するというルイス・エンリケ監督とルイス・カンポス・スポーティングディレクターの計画の一環である。

ディニュとの契約は財政面でも魅力的な取引だった。パリのクラブは、アストン・ヴィラとの契約に含まれていた1,000万ユーロをわずかに下回る違約金の額を活用し、最高レベルでの輝かしい実績を考慮すれば妥当な費用で豊富な経験を持つ選手を獲得したのである。

2022年1月以降のバーミンガムでの4シーズンにおいて、ディニュはアストン・ヴィラに欠かせない主力選手としての地位を確立した。182試合に出場し、4ゴール4アシスト、いや24アシストを記録。この5月にはウナイ・エメリ監督の指揮の下、ドイツのフライブルクを3対0で下してヨーロッパリーグ制覇を果たし、イングランドのクラブでのキャリアを飾った。

また昨シーズンは、2026年ワールドカップでフランス代表のディニュが輝きを放った。同大会を控えの選手として始めたものの、ディディエ・デシャン監督の序列でテオ・エルナンデスを上回り、守備の左サイドで主力の選択肢となった。

ディニュは2013年から2016年にかけて44試合に出場し、最終シーズンにローマへレンタルされたクラブへ復帰することになる。バルセロナ時代にともに過ごした元指揮官ルイス・エンリケと再会することになるが、バルセロナは同選手がプロキャリアを通じてリールやエヴァートンとともに在籍したクラブの一つである。