バルセロナは日曜日、イングランドのエバートンから、カタルーニャ出身のディフェンダー、マルティナ・フェルナンデス（21）と正式契約したことを発表した。この移籍は、1年半に及んだ不在を経て、彼女の故郷への帰還を意味する。

カタルーニャのクラブは公式声明で、同選手がイングランドへ移籍した際に保持していた買い戻し条項を、約15万ユーロで行使したことを明らかにした。フェルナンデスは2029年夏まで続く契約に署名した。

正式な調印式は今後数日のうちに、女子サッカー部門責任者のシャビエル・プッチ立ち会いのもと、クラブ会長ジョアン・ラポルタのオフィスで行われる予定だ。

バルサでの輝かしい歴史

フェルナンデスは「カンプ・ノウ」の廊下ではおなじみの顔だ。彼女はわずか17歳だった2021/2022シーズンに、ジョナタン・ヒラルデス監督の指揮のもとで初めて公式にトップチームでプレーした。

最初の在籍期間中、彼女は22試合に出場し、そのうち15試合はスペインリーグで、うち12試合に先発した。

しかし2024/2025シーズンには半月板の負傷に見舞われ、数カ月間ピッチから遠ざかった。その後回復してエバートンへ移籍し、当初はレンタルで加入した後、バルセロナが彼女の将来をコントロールする権利を保持したまま、イングランドのクラブと完全移籍で契約を結んだ。

守備陣の強化

フェルナンデスの帰還は決定的なタイミングで訪れた。バルセロナはマピ・レオンの退団とライア・アレクサンドリの回復が続く状況を受け、センターバックの強化を図っており、この若きディフェンダーがピア・ロメウの守備陣における信頼できる代役となるからだ。

エバートンでフェルナンデスは、欠かせない不動のレギュラーとしての地位を確立し、女子プレミアリーグで25試合に出場した。より豊富な経験とより大きな成熟を携えて戻り、監督のスターティングメンバーに定位置を確保する真のチャンスを得ることになる。

フェルナンデスの獲得は、現在進行中の夏の移籍市場におけるバルセロナにとって3件目の補強であり、レネ・ファン・アステンおよびタイラー・マッコームとの契約に続くもので、女子チームの陣容を強化するというクラブの計画の一環である。