広告記事 - サッカーのピッチでは、全体を見渡し、冷静に、プレッシャーの中でも正しい判断を下すことが求められます。それらは、司法施設局の業務でも活かされる資質です。

警備員は、プレッシャーの中でも全体を見渡します。

DJIの警備員は、ヤープ・スタムのように全体を見渡し、冷静に判断します。施設内でも、被収容者を警察・裁判所・病院へ移送する際でも、状況を見極め、適切なタイミングで行動します。

刑務官は介入と理解のバランスを大切にします。

刑務所職員（PIW）は施設内で不可欠な存在。安全と秩序を守り、受刑者の日常を支える。 受刑者が対立や感情に対処できるよう支援します。審判のように「介入するか理解するか」「自由を与えるか境界線を引くか」を判断し、厳格さと人間味のバランスで、受刑者が入所時より良い状態で社会に戻るよう導きます。

就労支援員：未来を築く

就労指導員は、トレーナーとして受刑者の作業を指導します。生活リズムを取り戻させ、職業資格取得を支援し、出所後の自立を後押しします。やりがいがあり、自身も成長できます。

DJIで働く意義は、それ以上に深い。先入観を捨て、その人の過去ではなく、今の姿を見ることが求められる。あなたの仕事は、扉を閉めるだけではない。新たな可能性を開くことでもある。 DJIは自由が終わる場所ではなく、再び始まる場所。私たちは共に社会復帰を支えます。なぜなら、すべての受刑者がいつか誰かの隣人になるかもしれないと知っているからです。

その挑戦は、あなたの責任であり専門性です。警備、IT、本部、医療、その他の多くの役割で働くにしても、どの職種、どのレベルでも、あなたの貢献は不可欠です。

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本記事は司法施設局（Dienst Justitiële Inrichtingen）との協力により作成されました。