広告記事 - サッカーのピッチでは、全体を見渡し、冷静に、プレッシャーの中でも的確な判断が求められます。それらは、司法施設局の業務でも活かされる資質です。

警備員は、プレッシャーの中でも全体を見渡します。

DJIの警備員は、ヤープ・スタムのように全体を見渡し、冷静に判断します。施設内でも、被収容者を警察・裁判所・病院へ移送する際でも、状況を見極め、適切なタイミングで行動します。

刑務官：介入と理解のバランス

刑務所職員（PIW）は施設内で不可欠な存在です。安全と秩序を維持し、受刑者の日常活動を支援します。 受刑者が対立や感情に向き合えるよう支援します。介入するか理解するか、自由を与えるか境界線を引くか――審判のように日々選択します。厳格さと人間味のバランスで、受刑者が入所時より良い状態で社会に戻るよう導きます。

就労支援員：未来を築く

就労指導員はトレーナーです。作業場で受刑者を指導し、生活リズムを取り戻させ、資格取得を支援し、出所後の自立を後押しします。やりがいがあり、自身も成長できます。

DJIで働く意義はそれだけではありません。先入観を捨て、その人の過去ではなく今の姿を見ることが求められます。あなたの仕事は扉を閉めることだけではありません。新たな可能性を開くことでもあるのです。 DJIは自由が終わる場所ではなく、再び始まる場所。私たちは共に社会復帰を支えます。なぜなら、すべての受刑者がいつか誰かの隣人になるからです。

その挑戦は、あなたの責任であり、専門職そのものです。警備、IT、本部、医療、その他の多くの役割で働くにしても、どの職種、どのレベルでも、あなたは不可欠な貢献をしています。

現場以外で力を発揮したい方も歓迎します。あなたに合った仕事を探し、werkenbijdji.nlで詳細を確認してください。



本記事は司法施設局（Dienst Justitiële Inrichtingen）との協力で作成しました。