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スペインのスタジアムでは、もはや主審の笛が最終決定権を持つわけではない。ベンチ、記者会見、試合前後のコメントが、ボールではなく圧力と疑念、そして怒号で戦われるもう一つの戦いの一部となっている。

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スペインのジャーナリスト、マヌ・カレーニョは、この戦いがフットボールの本質を脅かしていると考えている。しかも今回その主役となっているのは、公正を求める小規模クラブではなく、すべてを手にしている2大巨頭、レアル・マドリーとバルセロナだという。

人気番組『エル・ラルゲーロ』の最新回で、カレーニョはいつもの沈黙を破り、両雄に対してかつてない痛烈な批判を浴びせた。両クラブが審判に「絶え間ない圧力」をかけ、審判制度の混乱と弱体化につけ込んで、ピッチ内外で可能な限り多くの利益を得ようとしていると非難したのだ。

カレーニョの発言は、ラ・リーガの白熱した節の後に飛び出したもので、その節はまさに彼の指摘を如実に物語っていた。レアル・マドリー、バルセロナ、アトレティコ・マドリーが首位争いを繰り広げる中、試合は公然たる抗議の場と化していたのだ。

ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリーはセルタに苦しみながらも勝利した。89分にカルロス・エスピが決めた終盤のゴールに救われた形だ。

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別の試合では、バルセロナが0-2のビハインドをひっくり返して劇的な逆転勝利を収め、アトレティコ・マドリーは敵地コリセウムでヘタフェを圧倒した。しかし、この節の話題をさらったのは結果ではなく、その周辺で繰り広げられた抗議やカード、そして収まることのない緊張だった。

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この2試合では、モウリーニョとハンジ・フリック、そして両者のコーチングスタッフが、意に沿わない判定のたびに抗議する姿が見られた。イエローカードが相次ぎ、ベンチに座っていたフェルミン・ロペスが主審への怒りを抑えきれずに退場処分を受ける事態にまで発展した。彼がピッチを後にする光景は、スペインの審判界を取り巻く緊張の大きさを映し出していた。

カレーニョは分析の中でこう語った。「我々はつい批判に傾きがちだし、私は審判の世界を批判するのが好きなほうではない。だが、最も多くの論争を巻き起こしている者たち、つまりここではレアル・マドリーとバルセロナに対して、批判のトーンを少し落とすよう求めなければならない。審判はすでに十分すぎるほどの重圧を背負っており、これ以上は耐えられない」

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このスペイン人ジャーナリストは、現在起きていることと、バルセロナが当事者となった有名なネグレイラ事件とは完全に切り離して考えるべきだと強調し、こう述べた。「ネグレイラ事件の話をするのであれば、両クラブをひとくくりにするのは不公平だろう。あれはまったく別の案件で、今日話していることとは何の関係もない。あの件を明らかにしたのは我々であり、その全容はよく分かっている」

さらに、こう続けた。「シーズン開幕から起きていることは、まったく別物だ。ベンチでも、記者会見でも、試合前も試合後も、そして試合中もだ。すべては、誰がより強く審判に圧力をかけて、最大限の優位を得られるかということに尽きる。しかも、まだ第12節に過ぎないのだ」

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カレーニョによれば、最大の皮肉は、その力、歴史、影響力からすれば、レアル・マドリーとバルセロナこそ最も不満を口にすべきではない立場にあるという点だ。にもかかわらず、両クラブは彼が「審判組織の弱さ」と表現するものにつけ込み、圧力キャンペーンを先導している。

そして、明確なメッセージで締めくくった。「全員に、とりわけレアル・マドリーとバルセロナに、期待のハードルを少し下げるよう求めなければならない。このままではフットボールは続けられないからだ。あらゆる判定が騒動となり、あらゆる試合がピッチの外での戦いに変わってしまう」