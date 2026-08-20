セルジュ・ニャブリは2025年、特別な夏を過ごした。まず7月14日に30歳の誕生日を迎え、その後にはFCバイエルンで先発の座を“与えられた”。 それは注目すべき転機だった。というのも、ニャブリはそれまでの数年間、絶対的なレギュラーというよりは放出候補と見なされていたからだ。だが突然、彼を外すという選択肢はなくなった。疑いようのない好調なプレシーズンも一因ではあったが、それ以上に当時は競争相手が存在しなかったことが大きかった。

絶対的なスーパースターであるハリー・ケイン、マイケル・オリーズ、ルイス・ディアスの3人は、ミュンヘンのベストイレブンで確固たる地位を築いていた。ヴァンサン・コンパニの4-2-3-1システムにおけるトップ下のポジションには、真剣な候補者が1人しかいなかった。そしてそれが、ほかならぬニャブリだった。ジャマル・ムシアラは腓骨骨折により、なお数カ月の離脱が見込まれていた。レナート・カールは非常に将来有望なタレントではあったが、あのような急成長を遂げるとは当時はまったく予想されていなかった。ニコラス・ジャクソンが加わったのは9月初旬のデッドラインデーで、順応には相応の時間を必要とした。

結局のところ、それは「ニャブリか、それ以外はない」という状況だった。カールが驚くべき早さで現実的な代替案へと成長し、ジャクソンにもやがて（あまり生かされなかった）チャンスが与えられ、ムシアラも最終的に1月に復帰したものの、ほとんどのビッグマッチでコンパニの第一選択はニャブリだった。

FCバイエルン：ジャマル・ムシアラの負荷耐性はどこまであるのか？

それから1年後、状況は変わった。ケイン、オリーズ、ディアスに続くミュンヘン攻撃陣の4つ目の枠をめぐって、熾烈なポジション争いが待っている。ムシアラ、ニャブリ、カール、そして移籍金5000万ユーロの新戦力イスマエル・サイバリの4選手が、現実的な出場機会を見込める立場にある。過密日程のため、コンパニは多くのローテーションを行うことになるだろう。ただ、ビッグマッチで誰が先発するのかは、現時点ではまったく不透明だ。

本来であれば、このポジションの本命はムシアラと見られていた。背番号10を背負い、高給取りであり、FCバイエルンの顔、そして絶対的な主力であるはずの存在だからだ。だが現状、そこからは大きくかけ離れている。1月の復帰以降、ムシアラはかつてのパフォーマンスレベルを取り戻せていない。失望に終わったW杯後には、足に入っていた金属プレートを除去した。

RBライプツィヒ戦と1. FCハイデンハイム戦のテストマッチで見せた倒れ込みは、23歳のムシアラが最高レベルでどこまで負荷に耐えられるのかという点に大きな懸念を生じさせた。 ただ、神経内科医のレギーナ・ベッカー博士がSPOXのインタビューで認めているように、診断された欠神てんかんを抱えていても、プロサッカーをプレーすること自体は基本的に問題なく可能だ。

ムシアラ本人は、どうやら休養を考えていないようだ。 大きな注目を集めた自身のインスタグラムでの声明では、こう記している。「専門家たちと緊密に連携し、定期的に意見を交わす中で、この挑戦に向き合うことは私自身の望みでした。そして神経専門医たちの許可を得て、回復に最も役立つこと、つまりシンプルに日常を生き、自分の情熱であるサッカーを続けることに引き続き取り組んでいきます」

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イスマエル・サイバリがポジション争いで一歩リードしてスタート

ニャブリ（31）とカール（18）は筋肉系の負傷によりW杯を欠場した。プレシーズンの大部分では個別メニューで復帰に向けて調整を続け、現在はチームトレーニングに合流しつつある。早ければ土曜日のボルシア・ドルトムントとのスーパーカップ、遅くともその翌週金曜日のVfBシュトゥットガルトとのブンデスリーガ開幕戦までには、再び起用の選択肢となる見込みだ。

シーズン序盤の試合で先発入りする可能性が最も高いのはサイバリだ。モロッコ代表として好パフォーマンスを見せたW杯後、この25歳も当初は筋繊維断裂によって離脱を余儀なくされた。だが現在はすでに万全の状態に戻っており、最初の2試合のテストマッチ出場でも好印象を残し、ライプツィヒに3-1で勝利した一戦ではアシストも記録した。3人のライバルと比べてサイバリが最もコンディションに優れており、その分だけミュンヘン攻撃陣の空いた1枠をめぐる興味深い争いで一歩先んじている。

ただ、この4人が不在だったプレシーズン中には、レンタルから戻ったアリヨン・イブラヒモビッチ（20）に加え、下部組織のティム・ビンダー（19）とマイコン・カルドソ（17）も好材料を示した。彼らのうちの誰かが、カールに似たような成長曲線を描く可能性もあるだろう。ただし、その資質とは無関係に、今季は実績ある選手の選択肢がより多いため、1年前のカールのブレークスルー時と比べれば、その可能性はかなり低いように見える。