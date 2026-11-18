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代表監督を失った米国だが、スター選手は輝き続けている。クリスティアン・プリシッチは、シンシナティのTQLスタジアムで行われたCONCACAFネーションズリーグ準々決勝第2戦のハイチ戦でも主役に。マッケニーの2アシストからプリシッチとホールが得点し、米国は2-0で勝利した。

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第1戦で2得点を挙げたミランのFWは、第2戦でもゴールを決め、鮮やかな一撃で先制点を奪った。中央のジュリアン・ホールにパスを出して攻撃を始めると、ホールが右のウェストン・マッケニーへ展開。ユヴェントスのマッケニーが上げたクロスにプリシッチが反応し、ファーポストを狙ったシザースキックで、立ち尽くすアレクサンダー・ピエールを破った。

見事なゴールだった。チェルシーとドルトムントに在籍したプリシッチにとって、米国代表での通算36点目となる。今季は昨年失った輝きを取り戻した。特に2026年初めの数カ月は、身体面の問題もあってアッレグリ監督の下で違いを生み出せず、チャンピオンズリーグ出場権を逃していた。今季のミランではリーグ戦8試合で4得点。ヨーロッパリーグではまだ得点がないものの、アモリム監督にとって引き続き貴重な戦力だ。

代表戦による中断期間に入る前、プリシッチはミランとの契約を更新した。従来の契約は2027年までだったが、新契約は2031年までで、報酬も大幅に増額される。ボーナスを除く年俸は手取りで500万ユーロに達し、「成長令」による税優遇が維持されれば、額面では650万ユーロとなる。

プリシッチを高く評価するカルディナーレは、彼を放出する考えを一度も持たなかった。米国、メキシコ、カナダで夏に開催されたワールドカップ後、プリシッチにはメジャーリーグサッカーのクラブであるニューヨーク・シティFCを含む複数のチームが関心を示した。しかし、プリシッチを競技面でも商業面でも柱と考えるレッドバードとミランのオーナーの意向により、交渉は進展しなかった。

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プリシッチは2023年夏にチェルシーからミランに加入して以来、全公式戦で145試合に出場し、46得点を挙げている。