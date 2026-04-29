プランBのないブラジル：ネイマール時代の終焉

北米開催のW杯を目前に、かつてブラジル代表の穴を埋めると思われた少年は、もはや当然のリーダーとみなされていない。 10年以上にわたり、彼はほぼ独力でブラジルのW杯への夢を背負ってきた。その孤独な重圧が彼のレガシーを形作り、同国が世界タイトルから遠ざかる最長期間に拍車をかけた。

両手を腰に当て、遠くを見つめる姿がすべてを語っている。悲しみと痛みの涙。W杯通算8得点はリバウドに並び、リベリーノ、ベベト、ロマリオ、ガリンシャを上回るが、彼を象徴するのは歓喜ではなく、まさにその「虚無」の瞬間だ。 その姿は、2002年以来24年間優勝から遠ざかるブラジルの現状と重なる。

とはいえ、その間の責任をネイマール一人に負わせるわけにはいかない。彼は2006年と2010年のW杯には出場していない。また、ペレからリベリーニへ、ロマーリオからロナウドへあったような、伝説から次代へバトンが渡される瞬間も彼にはなかった。

2010年、代表デビューしたネイマールが加わったのは、明確なリーダーも後継者もいないチームだった。かつて創造性豊かな攻撃陣がいたが、その伝統は途絶えていた。 ロナウジーニョやアドリアーノは全盛期を過ぎ、カカも怪我で衰えていた。結果として、すべてがネイマールに集中した。

それはほぼ避けられないことだった。しかし、そこにこそ問題があった。2014年から2022年まで、ブラジルのワールドカップへの期待は事実上、たった一人の選手に懸かっていた。世界で最も成功したサッカー大国が、突然、一人の才能に依存する小国のような状況に陥ったのだ。

2026年大会を控える現在、ネイマールは全盛期を過ぎた。彼は依然として尊敬されるが、疑問符の付く代表チームでかつてのような決定力を示せていない。

彼が埋めるはずだった穴

2010年のデビュー直後から、彼への期待は膨らんだ。同年のW杯でオランダに敗れた、ドゥンガ監督の下、無味乾燥で規律重視だった代表チームの後、ネイマールはセレソンに華と創造性を取り戻す新世代の象徴となるはずだった。 しかし、彼を支えるはずだったベテランは、過去の偉大なスターほどではなかった。

ネイマールが10番を背負ったのは2013年からで、2002年優勝監督スコラーリが復帰したタイミングだった。 ガンソやアレクサンドル・パト、ルーカス・モウラも期待に応えられなかった。

ペレの10番を継いだことがすべてを語っている。スコラーリ監督は「一人で背負うな」と繰り返したが、チームは事実上ネイマール中心。スーパースターゆえ当然だが、攻撃陣に彼を支える選手はいない。

かつてはそうではなかった。1958年、ペレが台頭したが、ガリンチャもまた重要で、ディディは大会MVPに選ばれた。1962年、ペレが負傷するとガリンチャが再び活躍した。 1970年にはペレの周囲にジャジルジーニョ、リベリーノ、ジェルソン、トスタオといった世界屈指の選手たちがいた。1994年はベベトとロマーリオの2トップが軸となり、2002年にはロナウドとリバウドが得点を分け合った。成功は決して1人の力ではなく、ペレでさえ例外ではなかった。

22歳だった2014年大会では、ネイマールが実力とリーダーシップを示した。政治的緊張が高まる自国開催の重圧は並大抵ではなかった。 当時すでに「ネイマール依存症（Neymardependência）」という言葉が広まり、ドイツとの準決勝を控えたブラジルメディアでも取り上げられていた。

この時点までブラジルの10得点中5得点（4ゴール1アシスト）に直接関与していたネイマールは、準々決勝コロンビア戦でフアン・カミロ・ズニガのタックルを受け背骨を骨折、大会を途中退場した。彼の離脱によりチームは機能不全に陥り、準決勝ドイツ戦では1-7の屈辱的な大敗を喫した。

ベロオリゾンテの夜、彼の不在は一つの事実を痛烈に示した。ブラジルは一人に依存しすぎていたのだ。この現実はその後もチームを苦しめる。

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王にはなれなかった王子

2018年ロシアW杯を前に、「ネイマール依存症」という言葉に新たな意味が生まれた。彼の能力ではなく、「万が一大会でベストパフォーマンスが出せなかったらどうする？」という不安が焦点となった。

2017年、彼は史上最高額の移籍金でバルセロナからパリ・サンジェルマンへ移籍し、チームの中心となるはずだった。しかしフランスでは怪我やトラブルが相次いだ。2018年初頭に負った中足骨の重傷は、代表チームの戦術と同じくらい話題になった。

本大会では万全を欠いたが、それ以上に彼の言動が話題を呼んだ。コスタリカ戦の勝利後、彼は涙を流した。メキシコ戦で得点しても、人々の記憶に残ったのはファウルへの大げさな反応と芝生での長い転倒だった。

世界中が彼を真似た。子どもも大人も笑いながら倒れ込んだ。ネイマールはネットミームになった。相手チームには危険より滑稽な存在だった。そのイメージは国全体に広がった。

準々決勝でベルギーに敗れ、ネイマールは2014年とは異なる屈辱を味わった。

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こうして「ネイマール依存症」は、強制的に幕を閉じた。

その後数年間、ブラジルは徐々にその依存から脱却しつつあるように見えた。2019年には負傷したネイマールを欠きながらもコパ・アメリカを制した。

一方で、私生活のトラブルが代表での役割に影響し始めた。ピッチではゴールやアシストを記録し続けたが、それ以外の要素がプレー以上に重くのしかかった。

それでも光明はあった。2022年、ヴィニシウス・ジュニオールはチャンピオンズリーグ決勝リヴァプール戦でレアル・マドリードの決勝点を挙げ、新星の誕生を印象付けた。ロドリゴもそのシーズンに存在感を示した。しかし、ネイマールを完全に主軸として送り出すにはまだ早すぎた。

2022年カタールW杯では状態が回復したかに見えたが、初戦のセルビア戦で足首を痛めた。リシャルリソンが2得点、ヴィニシウスがアシストで主導権を握った。

ネイマール不在でもカゼミーロのゴールでスイスに1-0勝ち。このとき初めて、彼の不在がパニックにならなかった。とはいえ緊張感は残った。

決勝トーナメント1回戦の韓国戦で4-1と快勝し、希望が見えた。 新世代が台頭し、ヴィニシウスも輝いた。ネイマールも得点とアシストで存在感を示し、スターからメンターへと役割を変え始めた。一度はすべてが好転したように見えた。だが、サッカーに童話的な結末は少ない。

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しかし、新たな課題と古い問題が再浮上する。

クロアチアとの準々決勝では延長戦で得点を挙げ、準決勝へ王手をかけた。

しかし直後、事態は思わぬ展開へ。リードを守べきだったのに、味方は前へ突進した。「なぜ前に行くんだ？」と彼は叫んだ。その攻撃が最後となった。クロアチアがカウンターで同点に追いついた。

PK戦では、ネイマールが決勝点を蹴る予定だったが、ロドリゴとマルキーニョスが失敗し、彼の番は来なかった。

ブラジルはまた準々決勝で敗退。6度目の優勝はまたもお預けとなり、1970～1994年と同じ24年間タイトルから遠ざかった。その夜、ネイマールの涙は別れのようだった。おそらく彼にとって最後のチャンスだったのだろう。その予感は的中したのかもしれない。

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低迷と空白

2026年へ向かう数年間は、彼の衰退を象徴した。PSGではすべての注目がキリアン・エムバペに集まり、彼は影が薄れた。その後、彼はサウジアラビアのアル・ヒラルへ移籍したが、これは通常ならキャリアの後半で行う決断だった。そこでも出場機会は限られた。

ブラジル代表ではボリビア戦で2得点を挙げ、ペレを抜いて代表歴代最多得点者となった。しかしその記録は、現在の活躍というより、かつての輝きへのオマージュのように映った。

2023年10月、膝靭帯を断裂し1年間離脱。復帰直後に再負傷し、サウジアラビアでの挑戦は幕を閉じた。感慨深げに古巣サントスへ復帰したが、2025年までに代表から2年間遠ざかっている。

代表チームも模索が続いた。暫定監督が長く、安定感を欠いた。ワールドカップ直前にブラジルはカルロ・アンチェロッティという本物の大物を招へいした。

疑問は山積みだ。それでも、2026年W杯を目前に控えたブラジルが、かつてのような絶対的な自信を示していないことは明確だ。興味深いのは、今回の批判がネイマール依存ではない点だ。彼はもはやチームでほとんど役割を果たしていない。

才能は豊富だ。2007年のカカ以来、ヴィニシウス・ジュニオールが2024年にFIFA年間最優秀選手に選ばれ、ラフィーニャもバルセロナでバロンドール候補に成長した。

紙面では楽観視する要素が並んでいる。だが現実は違う。2022年以降の不振で信頼は揺らぎ、クラブで好調でも代表に持ち込めている選手はいない。ネイマールの穴は依然として埋まっていない。

希望と失望の象徴

10年以上にわたりブラジルの希望だったネイマールは、同時に失望の象徴にもなった。

アンチェロッティ監督は2026年W杯での起用可能性をわずかに残しているが、その扉は狭まりつつある。仮に選ばれても、彼は厳しい視線を向けられるだろう。主役ではなく、要所で力を発揮する存在として――。

確かなのは、ネイマールもブラジルも変わったということだ。答えを出す舞台は、やはりワールドカップである。

彼のワールドカップは、あったものよりなかったもので語られる。2014年の怪我、2018年の迷い、2022年に蹴らなかったPK。

「ネイマール依存」の終焉は、それでも美しい結末をもたらすか？ おそらくもたらさない。しかし、サッカーに不可能はない。