ハンジ・フリック監督の下でFCバルセロナは現在、スペインのラ・リーガで圧倒的な強さを見せており、週末には本拠地でバレンシアを5-0で一蹴した。そのため、今季開幕前にマンチェスター・シティから加入した新戦力のロドリは、試合中にも少しばかり相手をからかうのをこらえきれなかった。

スペイン代表のロドリは、チームメートのパウ・クバルシとともに、カタルーニャ勢が3-0とリードしていた62分に交代。そのままベンチでDFと直接言葉を交わした。この私的な会話はカメラに捉えられ、『El Dia Despues』の番組内で公開された。

「こいつらは本当に怠けている。本当に怠け者だ。ものすごくひどい」と、ロドリはフリック率いるチームの相手をやゆし、同時にメスタージャで自軍があまりにも楽に試合を進められたことに、明らかにやや驚きも見せていた。

バルサのスター2人の会話はその後も続き、バレンシアが現在3試合終了時点で最下位に沈んでいることを受け、ロドリはチームメートに対し、このクラブが昨季どのような戦いぶりだったのか説明を求めた。

ロドリ、バレンシアに言及「彼らはひどい！」

どうやら彼は、このクラブの現在のレベルを、スペインの名門クラブとしての評判と結びつけることができなかったようだ。「彼らはひどい、本当にひどい。バレンシアは昨季、何位で終えたんだ？」と問いかけた。

ロドリの批判はチーム全体の一般的な出来だけにとどまらず、戦術的なミスや後半の向上心の欠如についても明確に指摘していた。「あいつらは後半、一度もハーフウェーラインを越えなかった」と語った。