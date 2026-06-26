プッチーノがメディアを痛烈批判：「質問は奇妙で、考え方が浅はかだ」

アメリカ代表のポチェッティーノ監督は、トルコ戦（2－3で敗戦）後の会見でメディアへの不満を口にし、「質問が奇妙だ」と語った。

ESPNによると、彼はスペイン語と英語で、2連勝してグループ首位を決めたのに記者から祝福の言葉がなかったのは「少し悲しい」と語った。 また、すでに敗退が決まっていた相手に終盤で敗れたことで勢いが衰えるか、という質問の意図も理解できないと語った。

さらに「まるで今夜我々が帰国し、トルコが残るかのようだ。我々はグループ首位を勝ち取ったことを皆さんに思い出してほしい。我々は勝ったんです」と周囲の雰囲気を批判した。

試合前、ポチェッティーノはオーストラリア戦から9人を入れ替え控え選手中心の布陣となったが、それでも勝利を目指すと語っていた。 試合後、「グループステージ3戦全勝という歴史的チャンスを逃したか」と問われると、彼は「そんなことは重要ではない」と否定した。

彼はこれを否定し、「歴史を作るのは優勝することで、グループで3勝することではない」と語った。 正直、理解できない。率直に言って、それは表面的な見方だ。君たちは視野が狭すぎる。歴史を作れると言うが、次の試合に負けたら、3試合に勝ったことなど何の意味があるというのか？」

木曜の敗戦が今後どう影響するか問われると、ポチェッティーノはこう答えた。 「私に何を言ってほしいのですか？何を言っても納得しないでしょう。新聞は自分たちが思うことを書くだけです。正直に言えば、こう言いたい。我々は1位で予選を突破し、次のラウンドに進むのです」

最後に、ポチェッティーノは選手層の厚さを強調し、32強でのボスニア・ヘルツェゴビナ戦への準備に役立つと前向きに語った。 なかでもクリスティアン・ポリシッチの状態は好材料だ。彼は試合終了1時間前に途中出場し、前回欠場したふくらはぎの故障を感じさせない力強いプレーを見せた。

ポチェッティーノ監督は、ポリシッチを途中起用できたことを「目標」と表現。先発できるかには言及を避けたが、回復については楽観視した。

「この試合に勝っても負けても私の気分は変わらない。目標はグループ1位で終えることで、今は1位だ。次のステージへ進み、準備はできている」と結んだ。