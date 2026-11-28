共有 GOALをGoogleでフォロー

アル・アハリを率いるオランダ人指揮官マリノ・プシッチ監督が、サウジ・プロリーグのアル・タアウン戦でサポーターから解任を求められたことを受け、ファンに向けて感情のこもったメッセージを送った。

広告

アル・アハリは土曜日の夜、ジッダのアル・インマ・スタジアムで行われたサウジ・プロリーグ第13節で、ホームにアル・タアウンを迎え、3-1で勝利した。

試合後の記者会見に臨んだプシッチ監督は、サウジ紙『アル・リヤディーヤ』が伝えたコメントで次のように振り返った。「前半は試合の主導権を握っていたが、攻撃の組み立ての精度が足りなかった。相手は前半を通してシュートを1本しか打たず、それで得点を挙げた。我々は前半の終盤に同点に追いつくことができた」

さらに、こう続けた。「後半はもっとハードワークしようと話し合った。（エドゥアール・）メンディが素晴らしいセーブで我々を助けてくれたし、選手たちの反応も見事だった。彼らに感謝している」

「選手たちを非常に誇りに思うし、我々は一緒に戦っている。彼らとの関係は良好だ。チームが成功し、サポーターに誇りに思ってもらえるよう、最後まで残るつもりだ」

広告 広告

そしてプシッチ監督は最後に、自身の解任を求めたサポーターのチャントについてこう語った。「私も人間だ。今回のことは間違いなく私にとってつらいものだった。しかし、私はプロフェッショナルで冷静な指導者だ。これからも常に、チームの他のメンバーとともにできる限りのことをしていく」

Related Topics

プシッチ監督はサウジ・プロリーグで最もつらい夜を過ごした。90分以上にわたり、トップチームの監督職からの解任を求めるチャントを浴び続けたのだ 。

アル・アハリのサポーターは、このアル・タアウン戦をオランダ人指揮官の解任要求を表明する場にすると決めていた。その第一歩は、これまでの試合とは対照的に、アル・インマ・スタジアムのスタンドへ足を運ばないという観戦ボイコットだった。

広告

一方で、スタンドに詰めかけたサポーターは、ウクライナのシャフタールを率いた経験を持つ指揮官の背中に突きつけられた刃となった。試合開始前からハーフタイム、さらには試合終了後に至るまで、終始プシッチ監督へのチャントを止めることはなかった。

アル・アハリのサポーターはプシッチ監督へのチャントにさまざまな工夫を凝らし、いくつもの歌い方で、「プシッチ・アウト」というひと言をさまざまなメロディーに乗せて響かせた。

広告

これに対してプシッチ監督は、チャントを耳にしても笑みを浮かべるだけで、選手たちへの指示出しという自らの役割を続け、スタンドのサポーターと言い争おうとすることは一切なかった。

一部報道によると、アル・アハリ首脳陣はアル・ナスルとのクラシコを前にプシッチ監督の解任を望んでいたが、クラブが抱える財政難と、オランダ人指揮官の契約に盛り込まれた高額な違約金がそれを阻んだという。

広告

プシッチ監督は去る8月にアル・アハリの監督に就任した。ニューカッスル・ユナイテッドを率いるために突如退任したドイツ人のマティアス・ヤイスレ監督の後任だった。

ジッダのクラブを率いて以来、プシッチ監督は20試合を戦い、12勝2分け6敗の成績を残している。

広告

アル・アハリは現在、9勝4敗の勝ち点27でサウジ・プロリーグの4位につけており、首位に立つアル・ヒラルとは丸々6ポイント差となっている。