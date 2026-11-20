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アル・アハリを率いるオランダ人指揮官マリノ・プシッチ監督が、前節のアル・シャバブ戦と、伝統のライバルであるアル・ナスルとのクラシコでパフォーマンスに差が生じた理由を明かした。

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アル・アハリは金曜日の夜に行われた一戦で、アル・ナスルに3-1で勝利した 。試合はジッダのアル・インマー・スタジアムで行われ、ロシュン・リーグ第9節の延期分として開催された。

プシッチ監督は試合後の記者会見で、サウジアラビア紙『アル・リヤディーヤ』が伝えたコメントの中で、「どの試合にもそれぞれ固有の状況があり、私は一試合ずつ個別に分析するようにしている。試合というのは一つひとつ違うものだ」と語った。

さらに「ゴールキーパーが退場した状態で試合を戦うのは、今日の試合とは状況がまったく異なる。我々はこの瞬間を楽しみ、アル・ナスルに勝ったことを祝うべきだ」と続けた。

オランダ人指揮官が言及したのは、サウジアラビア人GKアブドゥルラフマン・アル・サンビの退場のことで、これがサウジ・ロシュン・リーグ第12節のアル・シャバブ戦での1-6の敗戦につながっていた。

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プシッチ監督は改めて試合について触れ、「選手たちは素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた。スタジアムに駆けつけたサポーターの声援も見事だった」と称えた。

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続けて「試合序盤を振り返ると、我々は多くのミスを犯した。転機となったのはPKの失敗だ。その後、ゴールを決めたが取り消された。あの判定には私としては疑問が残る。それでも（ウェンデルソン・）ガレーノの素晴らしいシュートが我々を試合に引き戻してくれた。後半は（エドゥアール・）メンディや（ロジェール・）イバニェス、そのほかの選手たちが体を張ってゴールを守ってくれた」と語った。

今後の戦いについて、オランダ人指揮官は「サッカーで最も難しいのは同じレベルを維持することだ。世界中のどのチームも、ホームで自分たちのサポーターの前ではより良いパフォーマンスを発揮するものだ」と述べた。

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一方で「とはいえ、我々はアウェイでも良い結果を残してきた。その中には、5年間勝てていなかったアル・ファテフからの勝利も含まれている」と付け加えた。

さらに「今日は運にも恵まれた。ただ、何度もチームを救ってくれたGKメンディのクオリティを見逃してはならない」と強調した。

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ウクライナ人MFアルテム・ボンダレンコをクラシコのメンバーから外した理由について問われると、プシッチ監督は「アルテムについては、我々は常に最もコンディションの整った選手を選んでいる。現時点で負傷者はサレハ・アブ・アル・シャマトしかいない」と答えた。

最後に「我々は後方からのビルドアップを好むが、対戦相手はハイプレスに力を入れてくる。そのため、現状では戦い方を変えざるを得なかった」と締めくくった。

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この勝利でアル・アハリは勝ち点を24に伸ばし、サウジリーグの順位表で4位につけている。3位のアル・ナスルは勝ち点28のまま足踏みしており、両者の差は4ポイントとなった。

ロシュン・リーグ以外では、アル・アハリはAFCチャンピオンズリーグエリートの西地区で勝ち点8の6位に位置している。ここまで2勝2分けで、まだ1敗も喫していない。

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また、二聖モスクの守護者杯（キングスカップ）では、アル・アンワールに2-1で勝利してラウンド32を突破した。ラウンド16では、来たる1月11日（月）にメディナのプリンス・モハメド・ビン・アブドゥルアジーズ・スタジアムでアル・ウラと対戦する予定だ。