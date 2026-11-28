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アル・アハリを率いるオランダ人のマリノ・プシッチ監督は、ロシャン・サウジリーグのアル・タアーウン戦で主力攻撃陣を起用した。また、ブラジル人DFロジャー・イバニェスの代役も決めた。

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アル・アハリは本日土曜日、ジッダのアル・インマ・スタジアムにアル・タアーウンを迎える。ロシャン・サウジリーグ第13節の最終戦となる一戦だ。

マリノ・プシッチ監督が発表した先発メンバーでは、前線に外国人選手3人が並んだ。イングランド人FWアイヴァン・トニーを中心に、ブラジル人ウインガーのウェンデルソン・ガレーノとポルトガル人ウインガーのフランシスコ・トリンコンが両翼を務める。

オランダ人指揮官は、リーグ戦ではサウジアラビア人FWフィラス・アル・ブライカンを引き続き先発から外した。アル・ブライカンは先週月曜日、AFCチャンピオンズリーグ・エリートのリーグステージ第5節でカタールのアル・シャマルに2-3で敗れた試合では先発出場していた。

中盤でもプシッチ監督は3人中2人に外国人選手を起用した。フランス人のヴァランタン・アタンガナとアルメニア人のエドゥアルド・スペルツィアンが、サウジアラビア人のジヤド・アル・ジョハニと並ぶ。

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一方、センターバックにはサウジアラビア人DFモハメド・スレイマン・バクルを起用し、負傷中のブラジル人DFロジャー・イバニェスの穴を埋めることになった。

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イバニェスは先々週の金曜日、ジッダのアル・インマ・スタジアムで行われたロシャン・サウジリーグ第9節の延期分、アル・ナスル戦（3-1で勝利）で負傷した。これにより前節のアル・シャマル戦を欠場しており、今回のアル・タアーウン戦も欠場する。

モハメド・スレイマン・バクルはトルコ人のメリフ・デミラルとセンターバックでコンビを組み、両サイドバックにはサイード・バアティヤとサード・バロバイドが入る。ゴールマウスを守るのはセネガル人GKエドゥアール・メンディだ。

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アル・アハリの先発メンバーは以下の通り。

GK：エドゥアール・メンディ

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DF：サイード・バアティヤ、メリフ・デミラル、モハメド・スレイマン・バクル、サード・バロバイド

MF：ジヤド・アル・ジョハニ、ヴァランタン・アタンガナ、エドゥアルド・スペルツィアン

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FW：フランシスコ・トリンコン、アイヴァン・トニー、ウェンデルソン・ガレーノ

アル・アハリはサウジリーグの順位表で5位につけてこの試合に臨む。勝ち点は24で、8勝4敗と、ここまで引き分けは一度もない。

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アル・アハリはロシャン・サウジリーグでの連勝を狙い、トップ4への返り咲きを目指す。4位につける同じ街のライバル、アル・イテハドとの差は勝ち点3だ。

また、アル・アハリは首位を走るアル・ヒラルの追走も続けたいところだ。アル・ヒラルは勝ち点33で、消化試合数が同じアル・アハリとの差は9ポイントとなっている。

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一方のアル・タアーウンは今季苦しい戦いが続いている。勝ち点わずか5で、順位表では最下位から2番目の17位に沈む。5分7敗で、ここまで1勝も挙げられていない。

アル・タアーウンは、勝ち点わずか3で最下位に沈むアブハとともに、今季のロシャン・サウジリーグでいまだ勝利のない2チームのうちの1つとなっている。