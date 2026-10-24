ナポリとASローマが土曜夜のセリエAで激しい打ち合いを演じた。マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるナポリは2-0のリードを失い、スコット・マクトミネイのゴールで再び勝ち越したものの、終盤に3-3の同点ゴールを許した。ローマのこの土壇場の同点弾には、ナポリDFサム・ベークマが思わぬ形で関わった。

アッレグリ監督はナポリでノア・ラングを先発起用。ラングはラスムス・ホイルンド、マッテオ・ポリターノとともに前線を形成し、ベークマはベンチスタートとなった。ローマではオランダ人選手3人が先発。デヴィン・レンシュが左ウイングバック、マルテン・デ・ローンが中盤、ドニエル・マレンが最前線のストライカーを務めた。

試合は立ち上がりからテンポが速く、両チームにチャンスが訪れた。5分にはデ・ローンがホイルンドの決定機を阻み、その少し後にはレンシュがゴールライン際でラングの得点を防いだ。一方、24分にはマレンに絶好機が訪れたが、GKアレックス・メレトがセーブした。

28分、アンドレ＝フランク・ザンボ・アンギサが見事なゴールで均衡を破る。ポリターノのFKからローマがボールをクリアすると、アンギサが鮮やかなオーバーヘッドキックでファーサイドの隅を射抜き、1-0とした。その後もナポリはホイルンドとマティアス・オリベラに追加点のチャンスが訪れたが、GKピエルルイジ・ゴッリーニがチームを救った。

ローマはさらなる失点を免れ、前半終了間際には同点に迫った。ブライアン・クリスタンテがCKからヘディングシュートを放ったものの、ボールはポストを直撃。ナポリが1点のリードで前半を終えた。後半開始から3分後、マクトミネイがポリターノのクロスを頭で押し込み、リードを2点に広げた。ゴッリーニがボールを止めたのは、ゴールラインを越えた後だった。

2-0とした直後、ブノワ・バディアシルが負傷退場し、アッレグリ監督は対応を迫られた。52分にベークマが出場する。ナポリはポリターノに3点目の絶好機が訪れたが、ゴッリーニの好セーブに阻まれた。ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は3枚替えで応じ、サンティアゴ・カストロやバレルディらを投入した。

この交代策が奏功し、ローマは5分間で試合を振り出しに戻した。69分、マティアス・スーレがマレンとの連係から左足で追撃弾を決めた。この場面ではベークマの対応にも問題があった。その5分後には、CKからの不十分なクリアをバレルディが逃さず、至近距離から2-2とするゴールを決めた。

83分、マクトミネイが見事なミドルシュートで3-2とし、ナポリが勝利をつかんだかに見えた。しかし、その6分後にバレルディがヘディングで3-3の同点弾を決める。それに先立つ攻撃の場面で、ベークマはバレルディとの接触で倒れたが、FKは与えられなかった。立ち上がってから守備に戻るのが間に合わず、同点ゴールを防げなかった。この接触はVARでもファウルと判定されず、激怒したナポリのアッレグリ監督は抗議により、アンドレア・コロンボ主審からレッドカードを受けた。