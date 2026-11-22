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セリエA第12節をライブで振り返る。

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セリエA第12節

ユヴェントス対ヴェネツィア 4-0

得点者：53分 ヴォルテマーデ（ユヴェントス）、59分 コープマイネルス（ユヴェントス）、65分 カバル（ユヴェントス）、71分 コロ・ムアニ（ユヴェントス、PK）

勝利、それも内容を伴う勝利が必須だった。達成できたのは半分だ。ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスは、日曜日の昼に行われたセリエA第12節で、12時30分からトリノのアリアンツ・スタジアムでダヴィデ・ニコラ監督率いるヴェネツィアと対戦。前半終了時にブーイングを浴び、ヴォルテマーデの投入も遅れるなか、46分になってようやく目を覚ますと、18分間でヴェネツィアから4点を奪った。ユヴェントスは勝ち点を21に伸ばし、ACミランの結果を待つなか、4位コモとの勝ち点差を5に保った。決定的な働きを見せたのはドイツ人選手のヴォルテマーデ。先制ゴールを挙げ、コープマイネルスの追加点もアシストした。その後、カバルがヘディングで3点目、コロ・ムアニがPKで4点目を決めた。大量得点でスパレッティ監督はひと息ついたものの、まだ納得のいく内容ではない。45分にサポーターから浴びたブーイングがそれを物語っている。

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ゴールと主なプレー：

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77分、ヴェネツィアのシュートがポストに！フェルナンデスのシュートはポストに当たり、ヴィカーリオは救われる。

71分、コロ・ムアニがユヴェントスの4点目！フランス人選手がPKを決め、18分間で4-0とする。

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70分、ユヴェントスにPK！コロ・ムアニがペナルティーエリア内で倒され、ユヴェントスがPKを獲得。

65分、カバルがユヴェントスの3点目！ジェグロヴァが左からクロスを上げ、コロンビア人選手がヘディングで決めて3-0。

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59分、コープマイネルスがユヴェントスの追加点！攻め上がったオランダ人選手がヴォルテマーデのアシストを受け、リードを広げる。

53分、ヴォルテマーデのゴールでユヴェントスが1-0とリード！チェリクが右からマッケニーへクロス。マッケニーのシュートは守備陣にブロックされたが、こぼれ球をドイツ人選手が決めた。ユヴェントスが先制！

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45分、ユヴェントスがマッケニーのヘディングでゴールに迫るも、ボールは枠外へ。

25分、ジェグロヴァが巧みなプレーでGKの前まで持ち込み、シュートを放つが、スタンコヴィッチが好セーブ。ユヴェントスに最初のチャンス。

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試合記録：

ユヴェントス対ヴェネツィア 4-0

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得点者：53分 ヴォルテマーデ（ユヴェントス）、59分 コープマイネルス（ユヴェントス）、65分 カバル（ユヴェントス）、71分 コロ・ムアニ（ユヴェントス、PK）

ユヴェントス（4-3-3）：ヴィカーリオ；チェリク（68分からガッティ）、ブレーメル、ケリー、カバル（74分からカンビアーゾ）；マッケニー、ドウグラス・ルイス（46分からサール）、コープマイネルス；ジェグロヴァ、コロ・ムアニ（84分からボガ）、アライベゴヴィッチ（46分からヴォルテマーデ）。監督：スパレッティ

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ヴェネツィア （3-5-2）：スタンコヴィッチ；ハルハル、モレノ、フアン・ジェズス；エノー（84分からサグラード）、キケ・ペレス（84分からファンネ）、ゾーム（67分からダガッソ）、ブジオ、ハプス；ラウバーバッハ（67分からイェボア）、アダムス（87分からラフマニ）。監督：ニコラ

警告：なし

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退場：なし

主審：アレーナ

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アシスト：ヴォルテマーデ（ユヴェントス）、ジェグロヴァ（ユヴェントス）