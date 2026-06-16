ワールドカップ初出場となったブラジル戦で、モロッコ代表アイユーブ・ブアディが好パフォーマンスを見せ、フランスで議論が沸き起こった。彼はU-21までフランス各年代代表でプレーしていたが、モロッコ代表を選択した。

現在18歳でリールに所属する彼は、フランスではなくモロッコ代表を選択。この決断はフランススポーツ界で批判を呼んだ。

「RMC Sport」によると、元フランス代表のジェローム・ルテンは、フランスがブアディという才能を失ったことに不満を表明し、ディディエ・デシャン率いるコーチ陣を批判した。

ルテンは「ディシャンの発言には驚いた。ブラジル戦を待たずとも、彼の才能は明白だった」と語った。

「U代表でフランス代表としてプレーしてきたような若手がいるなら、監督や協会がコミュニケーションを取り、フランスで将来が保証されていると納得させるべきだ」と続けた。

彼はさらに、ブアディを現代表MFと比べ「チュアミニーより優れ、ラビオやマヌ・コネとは異なる次元をもたらす」と絶賛した。

彼はW杯直前の代表戦でU-21フランス代表に選ばれていたが、最終メンバーから外れたことでモロッコ代表を選択した。

このブラジル戦での活躍を受け、フランス国内では二重国籍選手の扱いを巡る議論が再燃。多くの人がフランスサッカー連盟が有望な若手を「アトラスのライオンズ」に奪われたと感じている。