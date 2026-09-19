







ファビオ・シウバは、ここまでの今季序盤のブンデスリーガでボルシア・ドルトムントのベストプレーヤーの1人となっている。BVBのストライカーはここまで公式戦5試合で4ゴールを挙げ、さらに1得点をアシストした。特にもう1人のドルトムントのストライカー、セール・ギラシーとの連係は印象的で、2人は先週、ブンデスリーガとチャンピオンズリーグでそれぞれ互いのゴールをお膳立てしていた。

セール・ギラシーは自身の前線の相棒を称賛し、もっと一緒にプレーできればうれしいと語った。

先週行われたブンデスリーガ第3節、SVパーダーボルンに3-0で勝利した一戦で、シウバは今季のブンデスリーガで初先発を飾った。あらゆる面で説得力のあるパフォーマンスを見せた。

それでも、昨季に自身にとって必ずしも満足のいく出場時間ではなかったこともあり、この夏には退団も視野に入れていたファビオ・シウバは、この土曜日のVfBシュツットガルト戦では再びひとまずベンチスタートとなる。24歳の彼が負傷しているのか、それとも再びベンチに戻るのが純粋に戦術的な理由によるものなのかが焦点となっている。

『Sky』でドルトムントのニコ・コバチ監督がその答えを明かした。「ファビオは最近、本当に良いプレーをしていた。私も彼にそう伝えた。だが、今日はアウェーゲームだ」とコバチ監督は語った。そして、ポルトガル人FWよりも守備面であと少し強みのある選手が必要だという。

そのためBVBはシュツットガルトで、慣れ親しんだ3-4-2-1の布陣でスタートする見込みだ。ギラシーが1トップに入り、その後方ではイーサン・ヌワネリとマクシミリアン・バイアーがいわばダブルトップ下を形成。さらにその後ろで、フェリックス・ヌメチャとジョーイ・フェールマンの2ボランチが支えることになる。

ブンデスリーガ第4節、VfBシュツットガルト対BVBのメンバーは以下の通り：スタメン

VfBシュツットガルト: ブレドロウ - ファグノマン、イェルチュ、シャボ、ミッテルシュテット - プロメル、シュティラー - エル・ハンヌス、ウンダフ、フューリヒ - デミロヴィッチ。

ボルシア・ドルトムント: コベル - シュロッターベック、アントン、ガドゥ - リエルソン、ヌメチャ、フェールマン、スベンソン - バイアー、ヌワネリ - ギラシー

VfBシュツットガルト対BVBは今日どこでライブ視聴できる？ ボルシア・ドルトムントが戦うブンデスリーガの注目カードをテレビとライブ配信で放送／配信するチャンネル





対戦カード VfBシュツットガルト vs. ボルシア・ドルトムント 大会 ブンデスリーガ 節 4 日付 2026年9月19日 時間 18時30分 会場 MHPアレーナ（シュツットガルト） テレビ Sky ライブ配信 SkyGo, WOW



