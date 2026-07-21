『ビルト』紙によると、ジェコとスポーツディレクターのバウマンがクロアチアで密会し、もう1シーズン残留するよう説得。その条件として年俸90万ユーロが提示されたという。 各種ボーナスを含めると年俸は最大130万ユーロに達する見込みだ。

この条件が成立すれば、40歳のデジョコはチーム内でもトップクラスの高給取りとなる。現在、同待遇なのは新加入のロビン・ゴセンス、GKロリス・カリウス、キャプテンのケネン・カラマンのみとされる。

現時点でジェコがオファーを受け入れるかは不明だ。7月初めからフリーエージェントの彼は、W杯後に休暇中で回復に努めている。その間、家族と相談し、現役続行かを検討する。 春には、シャルケ側が「昇格すれば引退する」と見ていたという報道もあった。

しかし祝賀会では「誰も引退したくない。サッカーは僕の人生だ。W杯が終わってから話し合おう」と方針転換を示唆した。

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ジェコはバウマンをいつまで待たせるつもりなのか？

『ビルト』紙によると、バウマンとの話し合いでは、ジェコは来季もプレーするイメージが「十分に湧く」と語った。ただ、「シャルケが自身の輝かしいキャリアの最後の舞台なのか」はまだ熟考中だという。

バウマンやS04首脳陣は彼にプレッシャーをかけていない。復帰は早くて8月初めになる見込みだ。ただし『Bild』によると、例外がある。移籍市場で手頃な即戦力FWを見つけた場合、シャルケは計画の確実性確保のため、ジェコに早期の決断を求めるという。

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フィレンツェから次の得点源？シャルケがゴーセンスを獲得

昨季は2部で3年過ごした末に1部復帰。冬に加入したジェコは後半戦11試合で6ゴール3アシストをマークした。

この夏もシャルケはフィオレンティーナから元ドイツ代表ゴーセンスをレンタルで獲得。左サイドバックは古巣への期限付き移籍となり、シャルケが残留すれば推定150万ユーロで義務買い取りとなる。



