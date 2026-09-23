移籍ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノによれば、オーストリア人選手とセリエAのウディネーゼは、契約に向けて口頭合意に達したという。ただし、いくつかの最終的な詳細はまだ詰める必要がある。

このDFは直近までレアル・マドリーでプレーしていた。しかし、ここ数年の度重なる負傷を受け、スペインの最多優勝クラブは今夏で満了となる同選手との契約を延長しない決断を下した。

そのため、34歳の同選手は現在フリーとなっており、獲得を希望するクラブは移籍金なしで加入させることができる。直近ではブンデスリーガのウニオン・ベルリンが関心を示しているとされ、そのほかメキシコのクラブ・アメリカや、古巣アウストリア・ウィーンへの復帰とも結びつけられていた。また、ハンブルガーSVを巡る憶測もあった。

父親であり、同時に代理人も務める人物は、『クローネン・ツァイトゥング』との対談で、将来に関する決断が間近に迫っていることを明かしている。「数多くの問い合わせがあった。アメリカでも、ヨーロッパでも、至るところからだ。彼が続けることは分かっている。彼はこのキャリアを続ける。今後どうなるかは、まもなく本人が発表するだろう。コンディションは非常にいい」

ダビド・アラバはキャリアでどのクラブでプレーしてきたのか？

アラバは2008年から2021年まで、TSGホッフェンハイムへの1年間のレンタル移籍を除き、バイエルン・ミュンヘンに所属。公式戦通算431試合に出場し、33得点55アシストを記録したほか、チャンピオンズリーグを2度制した。

その後はマドリーの“白い巨人”へ移籍したが、長引く負傷の問題により終盤は出場機会が次第に減っていった。それでも、ブランコスでも2度ビッグイヤーを手にしている。

アラバがクラブで最後に公式戦に出場したのは昨年5月、レアルがアスレティック・クラブを4-2で下した一戦だった。また、アメリカ、カナダ、メキシコで開催されたW杯でも、オーストリア代表としてピッチに立っている。