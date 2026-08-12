どうやらフランクフルトでは、アディ・ヒュッターが理想の陣容を整えるうえで、まだ2つのピースが足りていないようだ。1つは守備、もう1つは攻撃だ。

ビルト紙の報道によると、このオーストリア人指揮官の願いは聞き入れられたという。求められているのは「経験豊富」で「声の出る」リーダーシップを備えた選手だとされ、チーム全体としては静かすぎて、おとなしすぎるという。

同紙によれば、ストライカー探しではエルメディン・デミロヴィッチがヘッセン勢のレーダーに入っているようだ。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の同選手は2年前にもフランクフルトの希望リストに載っていたが、その際はFCアウクスブルクからシュトゥットガルトへの移籍を、マイン川沿いへの移籍より優先した。

現時点では、フランクフルトが今回デミロヴィッチ獲得の承諾を得られることを示す材料は何もない。 たしかにVfBはこのほど、ジェナン・ペイチノヴィッチを高額で獲得し（移籍金2500万ユーロがVfLヴォルフスブルクに支払われた）、新たなライバルが加わったが、デミロヴィッチは最近、ポジション争いをまったく恐れていないと強調している。「彼はぜひ来ていい。心から歓迎するよ」と、ペイチノヴィッチの契約成立前に語っていた。

アイントラハト・フランクフルトにエルメディン・デミロヴィッチ獲得の可能性はおそらくほぼない

そもそもデミロヴィッチは、2028年まで契約を残すVfBで非常に居心地よく感じており、移籍を目指しているわけではまったくない。「チームの助けになりたいし、ゴールも決めたい。できるだけ多くね。そしてさらに前進し、成功したシーズンを送りたい」と、28歳の同選手は明言した。

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7月末には、シュトゥットガルトにおけるデミロヴィッチの将来が不透明だとする報道が見出しを飾っていた。 Skyは当時、このアタッカーをフェネルバフチェなどと結びつけ、その流れの中で、VfBのセバスティアン・ヘーネス監督がデミロヴィッチ放出に前向きだと主張していた。「あそこで書かれていたことのいくつかには戸惑ったし、正直に言って腹も立った」と、ヘーネス監督は Bild に対して報道を強く否定し、こう続けた。「私の目標は、常にVfBに最高の選手たちをそろえることだ。そしてメド（デミロヴィッチ、編集部注）は、我々の最高の選手の一人だ」

現状を見る限り、フランクフルトは新たなストライカー探しで別の候補に目を向ける必要がありそうだ。昨季後半にノッティンガム・フォレストからレンタルされていたアルノー・カリムエンドも候補の1人で、フランクフルトは周知の通り完全移籍での獲得を望んでいる。ただしカリムエンドには、デミロヴィッチの価格帯とみられる2000万ユーロを超える移籍金が必要になる可能性が高い。

もっとも、その前にヘッセン勢はセンターフォワードの整理を進めなければならない。直近でレンタルに出されていたエリェ・ワヒ（OGCニース）とジェシク・ンガンカム（ヴォルフスベルガーAC）は放出される見通しだ。ミシー・バチュアイも退団可能で、ノエル・フトケウも同様だ。フランクフルトは後者を130万ユーロでグロイター・フュルトから呼び戻していたが、即時の再売却が濃厚とみられる。そうなればアイントラハトの陣容に残る9番タイプは、ヨナタン・ブルカルトとユネス・エブノウタリブの2人となり、そこにできれば第3の選択肢を加えたい考えだ。