Sky Sportsによると、21歳の同選手はすでにスコットランドでメディカルチェックを受けている。現地の移籍市場は木曜日のドイツ時間18時に閉まるため、クラブ側に残された時間は少ない。

有料放送局の情報では、シュヴァーベン勢とスコティッシュ・プレミアシップのクラブの間で進められているこの取引は、買い取りオプション付きのレンタル移籍になるという。正確な金銭条件をめぐっては、現時点でなお若干異なる数字が出回っている。

Bildは1800万ユーロの買い取りオプションが設定されていると報じている一方、kicker はさらに細かく内訳を伝えている。同専門誌によれば、スコットランド側はVfBに約50万ユーロのレンタル料を支払い、約1900万ユーロの買い取りオプションを確保したという。

これにより、数日間にわたって続いた移籍をめぐる騒動は土壇場で決着を迎えることになる。ブアナニはすでに火曜日の時点で荷物をまとめており、ブンデスリーガでのプレーが候補に挙がっていた。

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シュトゥットガルトのバドレディン・ブアナニに、ブンデスリーガではほかにどのクラブが関心を示していたのか？

SVヴェルダー・ブレーメンは、攻撃陣を短期間で強化するため、土壇場でのレンタル移籍実現に向けてシュトゥットガルトのクラブ首脳陣と集中的に交渉していた。しかし、当事者間で合意には至らなかった。

ヴェルダーに加え、ここ数日ではほかのクラブもこのウインガーの獲得に関心を示していた。FCシャルケ04、そしてフランス1部のレーシング・ストラスブールもブアナニに注目していた。

この5試合出場の代表選手は、シュトゥットガルトとの契約を2023年まで残しており、加入したのは昨夏のことだった。当時、シュヴァーベン勢はOGCニースに1500万ユーロの移籍金を支払っていた。ブアナニはVfBで公式戦28試合に出場し、2得点2アシストを記録。ただし、プレー時間は1002分にとどまり、セバスティアン・ヘーネス監督の先発に名を連ねたのはわずか11回だった。