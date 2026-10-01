ひとつ確かなのは、ブレントフォード所属ヴィタリー・ヤネルトのキャリアが非常に特別だということだ。それを裏づける事実はいくつもある。プレミアリーグで166試合に出場し、12得点を記録。直近では2度にわたってチームを主将としてピッチに導き、イングランド屈指の信頼できる中盤のアンカーとして数えられているドイツ人プロが、28歳にして代表戦もブンデスリーガでの試合も一度も経験していないというのだから、それだけでもかなり異色だ。

ヤネルトがドイツのプロの舞台でプレーしたのは、2017年から2020年までVfLボーフムで記録した54試合だけだ。だが今、このハンブルク生まれのMFは、ユルゲン・クロップ代表監督が率いるドイツ代表のメンバーに11人の新顔の1人として名を連ねており、木曜日のセルビア戦でデビューを飾る可能性がある。もっとも、ほぼちょうど10年前には、ヤネルトのドイツサッカー連盟（DFB）での歩みは本格的に始まる前に終わってしまうかに見えていた。

2016年秋、ヤネルトはドイツU-19代表の一員としてアルバニアで行われたEURO予選に参加していた。当時RBライプツィヒでチームメートだったイドリッサ・トゥーレとともに、ヤネルトは水たばこをホテルの部屋に持ち込み、喫煙したとされている。2人がトレーニングに出ている間に、部屋には焦げ跡ができた。実際に何がどのように起きたのか、その詳細はいまなお解明されていない。

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ヴィタリー・ヤネルトのシーシャ騒動：RBライプツィヒでの処分は？

もちろん、その直後に処分は下された。2人のティーンエイジャーは予定を切り上げて帰宅させられ、ライプツィヒでは激怒したラルフ・ラングニックが待ち受けていた。ラングニックは厳格な対応を取り、ヤネルトとトゥーレをユースアカデミーと寄宿舎から追放。年末までチーム練習と試合活動から完全に外した。

さらに罰金に加え、午前7時から午後3時までのシフトで保育施設における数百時間の社会奉仕も科された。当時、この処分内容は議論を呼んだ。とりわけ、2人の若手選手がこの件を強く否定していたからだ。彼らは、自分たちでシーシャを持ち込み喫煙したのではなく、当時18歳だったボルシア・ドルトムントの才能フェリックス・パスラックを含む他の選手たちに部屋を譲っていたと主張していた。

もっとも、規律の面でヤネルトとトゥーレがまったくの白紙だったわけではない。2人はトレーニングに繰り返し遅刻したり、無断で寄宿舎にピザを取り寄せたりしていたとされる。あれから10年がたった今、ヤネルトはこの騒動をこう振り返っている。「結局のところ、僕は今10歳年を重ねた。小さな娘もいるし、誰だって大人になる。特に男はね。女性のほうが、くだらないことをやらかすという点では少し落ち着いている。誰もがそこから自分なりに学ばなければいけないと思う。僕はかなり早い段階でそれに気づいた。起きたことは起きたことだ」

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ヴィタリー・ヤネルトはわずか60万ユーロでブレントフォードへ移籍

左利きのヤネルトはその後、ボーフムで2部リーグに新天地を求めたが、この3年半でレギュラーからは程遠かった。だが、ブレントフォードでは状況がすぐに一変した。

イングランドの基準で見れば取るに足らない60万ユーロという金額で、ヤネルトは6年前にロンドン西部のクラブ、そしてチャンピオンシップへと移った。そこで守備的MFはたちまち主力へと成長し、加入初年度にはビーズをクラブ史上初のプレミアリーグ昇格へと導いた。

プレミアリーグでもブレントフォードは危なげなく残留し、その一方でヤネルトは守備的MFとして不可欠な存在になっていった。ほぼ毎シーズン、安定して少なくとも30試合に出場。唯一、昨季は中足骨骨折によって長期離脱を余儀なくされた。それでもヤネルトは復活を果たし、チーム内で非常に高い評価を得ている。

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ヴィタリー・ヤネルトの強みとは？

ブレントフォードでのヤネルトは、対人戦でフィジカルの強さを発揮するボールハンターであり、守備を統率し、ボール保持時の安定感でビルドアップを整える存在だ。ビーズの指揮官キース・アンドリュースは、彼をすべてをつなぎ留める「接着剤」と称えた。ヤネルトのプレーはそれほど目立たないが、ひとたび起用できなくなると、チームにとってどれほど大きな価値を持つかが浮き彫りになる。今年初めには2030年まで契約を延長した。

「個のクオリティーは買えるが、メンタリティーと結束は買えない」と彼は語り、まるでクロップのようにこう続けた。「チームとして一緒にハードワークしなければ、競争力を保つのは難しい」。自身についてはこう話している。「自分はチームのためになる選手だと思うし、チームプレーヤーだと考えている。前にいる仲間たちのために汚れ仕事をするんだ」

ヤネルトは2021年、ドイツU-21代表で控え選手として欧州王者になったものの、トップ代表への扉は何年にもわたって閉ざされたままだった。 2022年カタールW杯前には、ハンジ・フリックの謎めいた55人リストに名を連ねていたとされている。

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ヴィタリー・ヤネルト、セルビア戦でDFBチームデビューの可能性

「ブレントフォードのような落ち着いたクラブでは、ドイツでそこまで注目されていないこともあって、脚光を浴びるのは簡単じゃない。もちろん、もっと早い段階で一度呼ばれて、チャンスをもらえたらと思っていた」とヤネルトは語った。「ブレントフォードはチェルシーでもマンチェスター・ユナイテッドでもマンチェスター・シティでもない。それは自分でも分かっている。いつしか、そのことをインタビューで話すのはもううんざりだった。監督が僕を欲しいと思えばそうだし、そうでなければそれまで。誰かを恨んではいない。どの監督にもそれぞれの考えがあるからね」

今回、初めてフル代表に招集されるまでにクロップの発想を必要としたことは、クロップが長年イングランドのリヴァプールで仕事をしてきたこととも関係しているはずで、それは「たぶん自分にとって良いことだ」とヤネルトは期待している。「28歳になった今、こうしてここにいられて本当にうれしい。僕にとっては、大きな大会のひとつかふたつに関わる最後のチャンスのひとつでもある」

クロップ体制での最初の2試合で、ジョシュア・キミッヒとフェリックス・ヌメチャのダブルボランチが 決して称賛されるような出来ではなかったうえ、DFBチームにはプレー面でも対人戦でも強い本職の6番が欠けている。そのため、ヤネルトがミュンヘンで初の真価を問われるチャンスを得る可能性は十分にある。もしそうなれば、シュコドラでの騒動から10年を経て、険しくも異色だったキャリアに対するふさわしい報いとなるだろう。

ヴィタリー・ヤネルト：プロキャリア成績