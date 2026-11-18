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レアル・マドリーとアントニオ・リュディガーは今季限りで袂を分かつのか。後任候補はブンデスリーガからやって来る可能性もある。

レアル・マドリーは来夏にアントニオ・リュディガーと別れる場合に備え、ブンデスリーガの2選手も後任候補として注視しているようだ。

スペイン人ジャーナリストのホルヘ・ピコンがラジオ・マルカで伝えたところによると、今季がリュディガーにとってレアル・マドリーでの最後のシーズンになることを示す材料は多い。元ドイツ代表DFの契約は6月末に満了し、クラブ周辺では退団に向かうとの見方が強まっているという。

実際にリュディガーが5年間を過ごしたマドリーを去るなら、クラブは後任を探さなければならない。ピコンによると、候補として注視しているのはドルトムントのニコ・シュロッターベック、シュトゥットガルトのフィン・イェルチュ、インテルのアレッサンドロ・バストーニ、コモのハコボ・ラモンの4人だ。

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この中で圧倒的に安価とみられるのがラモンだ。レアル・マドリーは2025年夏に当時21歳の同選手をイタリアのクラブへ売却した際、買い戻し条項を確保している。その金額は約900万ユーロとされる。

Getty Images

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ニコ・シュロッターベック、契約解除条項でレアル・マドリーへ？

ほかの3人を獲得するには、マドリーはほぼ間違いなく大幅な出費を強いられる。シュロッターベックは初夏に契約を延長し、2031年までドルトムントと契約を結んでいる。ただ、契約解除条項により、来夏には報じられている5000万～6000万ユーロで退団できる可能性がある。

シュトゥットガルトとの契約が2030年まで 続くイェルチュと、インテルとの契約が2028年まで有効なバストーニも、同程度の費用がかかるとみられる。 インテルに所属するイタリア人DFには、バルセロナも繰り返し強い関心を示してきた。

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アントニオ・リュディガー、レアル・マドリーでのタイトル獲得を望む

リュディガーはジ・アスレティックのインタビューで、最後になるかもしれないレアル・マドリーでのシーズンに、どうしてもタイトルを獲得したいと語った。「レアル・マドリーで何も勝ち取れないまま2年が過ぎた。ひどいことだ」。スペイン最多優勝を誇るクラブでは、復帰したジョゼ・モウリーニョが主要タイトルへの渇望を満たすと期待されている。

一方、DFは自身の今後については言及を避けた。今はピッチ上の務めに全力を注いでいるという。リュディガーは「私の最優先事項は勝つことだ」と強調した。