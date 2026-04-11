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TV camera with the Bundesliga logo signGetty Images

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ブンデスリーガの放送情報：どのチャンネルやサービスがテレビやライブストリームで試合を中継するのか？

ブンデスリーガ
FCアウクスブルク
レヴァークーゼン
バイエルン
ボルシア・ドルトムント
ボルシアMG
フランクフルト
FCハイデンハイム
FCケルン
SCフライブルク
ハンブルガーSV
ホッフェンハイム
1. FSV マインツ 05
RBライプツィヒ
ザンクト・パウリ
ウニオン・ベルリン
シュトゥットガルト
ブレーメン
ヴォルフスブルク

ブンデスリーガのテレビ放送とライブストリーム情報はここでチェックできます。

ブンデスリーガは毎年多くの人々を魅了します。国境を越え、特にボルシア・ドルトムント（BVB）とバイエルン・ミュンヘンは世界的に影響力が大きく、海外の視聴者も引き付けています。ドイツで最も人気のあるスポーツ大会の全試合をどこで視聴できるか、こちらでご紹介します！

ブンデスリーガの放送情報は以下です。テレビやライブストリームで試合を中継する放送局を確認しましょう。

FCハイデンハイム 対 ウニオン・ベルリン
DAZN
ヴォルフスブルク 対 フランクフルト
DAZN
ボルシア・ドルトムント 対 レヴァークーゼン
DAZN
RBライプツィヒ 対 ボルシアMG
DAZN
ザンクト・パウリ 対 バイエルン
DAZN
FCケルン 対 ブレーメン
DAZN
シュトゥットガルト 対 ハンブルガーSV
DAZN
1. FSV マインツ 05 対 SCフライブルク
DAZN
ザンクト・パウリ 対 FCケルン
DAZN
ウニオン・ベルリン 対 ヴォルフスブルク
DAZN
ホッフェンハイム 対 ボルシア・ドルトムント
DAZN
レヴァークーゼン 対 FCアウクスブルク
DAZN
ブレーメン 対 ハンブルガーSV
DAZN
フランクフルト 対 RBライプツィヒ
DAZN
SCフライブルク 対 FCハイデンハイム
DAZN
バイエルン 対 シュトゥットガルト
DAZN
ボルシアMG 対 1. FSV マインツ 05
DAZN

ブンデスリーガの放送権はSkyとDAZNが保有し、2025/26シーズンまで継続します。

2025/26シーズンからは放映権の配分が変わり、ブンデスリーガを観戦するには2つの配信元を利用する必要があります。 

その1つがSkyで、「フラッドライト・フライデー」と呼ばれる金曜夜と土曜の全試合を放送。Skyは衛星放送だけでなく、SkyGoWOWでライブ配信も提供します。

今ならプレミアリーグやDFBポカールも視聴可能。新規加入者は月額24.99ユーロから。

土曜の人気カンファレンスはDAZNへ移行し、試合間の生中継と日曜の試合もDAZNが独占配信。テレビ放送に加え、公式サイトやアプリでもライブストリームを提供。放送権は両プロバイダーとも2028/29シーズンまで有効。

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さらに、開幕戦と最終戦の一部は無料放送（主にSat.1）でも視聴できます。

ブンデスリーガの放送・配信情報は以上です。テレビとライブストリームで試合を視聴できるのはどこ？ SPOXのライブティッカーも利用できます。

テレビ観戦が難しい方も、当サイトのライブ更新でバイエルンやBVBの試合を見逃しません。

テレビガイド＆ブンデスリーガ放送まとめ：ドイツ国内でどの試合がテレビ・ライブストリームで視聴できるのか、一目でわかります。

事実概要
主催者DFL
設立1963年8月24日
チーム 18チーム
試合日34
最多出場選手（抜粋）カール＝ハインツ・ケルベル（602試合） 
最多得点記録保持者最多得点者はゲルト・ミュラー（365得点）。
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