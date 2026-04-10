ブンデスリーガは毎年多くのファンを魅了します。国境を越え、特にボルシア・ドルトムント（BVB）とバイエルン・ミュンヘンは世界的に人気があり、海外視聴者にも注目されています。ドイツで最も人気のあるスポーツ大会の全試合をどこで視聴できるか、こちらで紹介します！

ブンデスリーガの放送情報はここ：テレビやライブストリームで試合を視聴できるのはどこ？

ブンデスリーガの放送権はSkyとDAZNが保有し、2025/26シーズンまで継続します。

2025/26シーズンからは放映権の配分が変わり、ブンデスリーガの試合を観るには2つの配信サービスが必要です。

その1つがSkyで、「フラッドライト・フライデー」と呼ばれる金曜夜と土曜の全試合を放送。Skyは衛星放送だけでなく、SkyGoやWOWでライブ配信も提供します。

土曜の人気カンファレンスはDAZNへ移行。試合間の生中継と日曜の試合もDAZNが独占配信。公式サイトやアプリでもライブストリームを提供。放送権は両プロバイダーとも2028/29シーズンまで有効。

さらに、シーズン開幕戦と最終戦の一部は無料放送でも視聴可能で、主にSat.1が放映権を保有しています。

ブンデスリーガの放送・配信情報は以上です。テレビとライブストリームの両方で試合を楽しめます。SPOXのライブティッカーもご利用ください。

テレビで見られない方も、当サイトのライブ更新でバイエルンやBVBの試合をチェックできます。

テレビガイド＆ブンデスリーガ放送まとめ：ドイツ国内でどの試合がテレビ・ライブストリームで中継されるのか、一目でわかります。