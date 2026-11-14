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ボルシア・ドルトムントは、ドイツの兵器メーカー、ラインメタルとの物議を醸しているスポンサー契約について、2027年6月の満了後は更新しないと発表した。この商業的パートナーシップには、2024年に契約が初めて締結されて以来、ブンデスリーガに所属する同クラブのサポーターから強い反対の声が上がっていた。

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会員投票を受け、商業提携終了へ

ドルトムントのカーステン・クラマー会長は金曜日、この決定を発表した。3年間の提携は予定通り2027年6月30日に終了する。防衛関連企業との提携はファンの間で程度の差こそあれ意見を分け、一部のサポーターはクラブの応援を完全にやめるに至った。クラブ会員は2024年の年次総会で、幹部に提携の延長を行わないよう求める動議について正式に投票していた。

会長、サポーターの反発を重く受け止める

同社は「チャンピオンパートナー」に位置づけられ、試合日にはピッチ脇の広告看板に大きく掲出されてきたが、ジグナル・イドゥナ・パルクでは議論の的であり続けている。

同社は1889年に「Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft」の名称で設立された。二度の世界大戦でドイツ最大級の兵器メーカーの一つとなり、第二次世界大戦を通じて強制労働を利用した。

金曜日にクラブ公式サイトで公開されたインタビューで、クラマー会長は提携に対する会員やファンの強い思いを認識していると語った。「当然ながら、ラインメタルとの話し合いではそのことを考慮し、真剣に受け止めた。私たちの提携が当初から議論を呼んでいたことも、もちろん認識している」

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スポンサー撤退で予算の柔軟性が低下

収益性の高い契約を終了することで、来季終了時に現行契約が満了すると、ドルトムントの商業収入には目に見える穴が生じる。2024年に契約が最初に結ばれた際、ドイツのメディア各社は、このスポンサー契約がブンデスリーガの強豪に年間最大900万ユーロ（1000万ドル）をもたらすと報じていた。

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商業関係終了による財務面への影響について、クラマー会長は経営陣が今後の予算を調整しなければならないと説明した。「2027年夏以降、スポンサー契約からの収入を失う。それは事実だ。財務上の裁量の余地は狭まる。計画している投資の優先順位を見直し、実行可能な解決策をどう見いだせるか慎重に検討しなければならない」

優勝争いに加わるドルトムント、ボルシアMG戦へ

クラブ幹部が2027年を前に代わりとなる商業収入を探す一方、ニコ・コヴァチ監督は今季、チームをピッチ上で好調なスタートに導いている。ブンデスリーガでは9試合を終えて勝ち点21の2位につけ、首位バイエルン・ミュンヘンとの差は得失点差のみだ。11月の代表戦期間を経て、ドルトムントは11月21日土曜日、ボルシア・メンヒェングラートバッハとのアウェー戦でリーグ戦を再開する。