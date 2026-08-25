これを報じたのはSky。それによると、ボスニア人FWは来季もシュヴァーベンで再び自身の地位を確立したい考えだという。クラブはVfLヴォルフスブルクからジェナン・ペイチノビッチを獲得し、新たなライバルが加わったものの、デミロヴィッチはチームにも街にも非常に満足しており、残留を望んでいるようだ。

同報道によれば、ガラタサライはこのアタッカーに好条件のオファーを提示していた。イスタンブールでの3年間で、このボスニア人選手は合計1500万ユーロ超の手取りを得ることが可能だったという。移籍金としてはVfBに2000万ユーロが提示される見込みで、その内訳は固定額1800万ユーロとボーナス200万ユーロだった。ただ、両クラブは詳細な条件面で合意に至らず、その結果、デミロヴィッチは最終的に決断を下し、移籍を望まない旨をVfBに伝えたとされている。

移籍期限終了前にデミロヴィッチ移籍の話題が再び熱を帯びる可能性があるとすれば、例外的なオファーが届いた場合に限られるが、現時点ではそれは見込まれていない。シュトゥットガルトの攻撃陣では、ペイチノビッチに加え、ドイツ代表FWデニズ・ウンダブ、さらにジェレミー・アレバロもデミロヴィッチのライバルとみなされている。

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ユース時代にはHSVやRBライプツィヒなどでプレーしていたデミロヴィッチは、2年前にFCアウクスブルクから2300万ユーロでシュヴァーベンへ加入していた。昨季はブンデスリーガ25試合で16得点関与を記録し、その結果としてW杯出場切符もつかんだ。ボスニアはベスト32で共同開催国のアメリカに敗れて敗退。デミロヴィッチは大会で、自国の4試合のうち欠場したのはわずか4分間だけだった。