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2029-30シーズンから、土曜夜のゴールデンタイムにブンデスリーガの試合が行われるのか？

ブンデスリーガでは2029-30シーズンから、週末に新たなキックオフ時間が設けられる可能性がある。ファンには特に歓迎されそうだ。

『シュポルト・ビルト』によると、土曜夜のゴールデンタイムに新たな目玉試合を設ける計画だ。土曜20時30分開始の新たな注目カードを、各シーズンに5試合開催するという。従来の土曜18時30分開始の注目カードも維持される見通しだ。

この構想は、2029-30シーズンから2032-33シーズンまでの国内放映権に関する計画の一部で、ブンデスリーガのマネージングディレクター、シュテッフェン・メルケルが中心となって推進している。『シュポルト・ビルト』によれば、10月初旬に行われた1部と2部の全36クラブによる会合では、計画への幅広い賛同が得られた。ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ（67）らリーグの幹部会も、すでに正式に承認している。

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ブンデスリーガは、土曜夜のゴールデンタイムにキックオフ時間を追加することで、放映権収入の増加を期待している。このため土曜午後の試合を減らすのではなく、日曜19時30分開始の試合を各シーズン4試合と、聖金曜日には開催できない金曜の試合を1試合、それぞれ土曜夜に移す方針だ。

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この変更は特にファンの支持を集めそうだ。これまでも複数のファン団体が、日曜夜遅い時間の試合では、チームを応援するために遠方まで移動しなければならないアウェーサポーターがいると繰り返し批判してきた。

ファンにあまり人気のない日曜夜のキックオフ時間は、欧州カップ戦に出場するクラブの負担を軽減するために導入された。完全になくなるわけではないが、この時間帯の試合数は現在の各シーズン15試合から11試合に減る見込みだ。

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変更はブンデスリーガ2部にどう影響する？

今回の変更はブンデスリーガ2部にも影響する。現在は土曜20時30分に組まれている注目カードが、シーズン中に5回、金曜18時30分へ移される予定だ。該当する節では、2部の金曜開催が2試合から3試合に増える。また、ZDFにとっても利点があるかもしれない。同局は番組「アクトゥエレス・シュポルトシュトゥーディオ」で、ブンデスリーガの注目カード2試合のハイライトを放送できる可能性がある。

メディア権の付与に関する最初の構想は、年末年始ごろにドイツ連邦カルテル庁へ提出される予定だ。承認は2027年末に見込まれ、放映権の入札は2028年第2四半期に始まる予定となっている。