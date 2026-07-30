バイヤー・レバークーゼンでは月曜日、W杯に出場していたため長めの休暇を与えられていた選手たちがトレーニングに合流した。ただし、ある1人の選手は課題やメニューをかなり制限された形でこなすことになる。というのも、記録的な移籍が土壇場で負傷によって危うくなる事態は避けなければならないからだ。

「彼は月曜日のW杯組の始動に参加する」と、バイヤーのスポーツ部門トップであるジモン・ロルフェスはBildに語り、ケリム・アライベゴビッチについて言及した。しかし、18歳のボスニア人が長期的にヴェルクスエルフに残る可能性は、もはや最大限に見積もっても低い。競り合いの末に成立する見込みの数百万ユーロ規模の移籍は、すでに決着したとみられているからだ。

FCチェルシーは、アライベゴビッチ獲得に向けて最も高額な金額を交渉のテーブルに載せる用意があったとされる。Bildによれば、ブルーズはこの攻撃的MFに対して4000万ユーロを提示した。この金額はレバークーゼンの希望額に合致しており、しかもブンデスリーガにおける記録的移籍となる。ドイツ1部のクラブがU19選手をこれ以上の金額で買ったことも売ったことも、これまで一度もないからだ。従来の最高額はバイエルン・ミュンヘンが保持しており、2016年にレナト・サンチェス獲得のためベンフィカへ約3500万ユーロを支払っている。

そして、バイヤーの視点から見た肝、あるいは異様な点は、アライベゴビッチがクラブでまだ一度もトップチームの出場時間を得ていないことだ。つまりレバークーゼンが失うのは主力選手ではなく、あくまで約束された存在、輝かしい未来への希望にすぎない。「ケリムは信じられないような成長を遂げた。非常に向上心が強く、驚くほどのスピードで成長してきた」と、ロルフェスはSport1で語っている。

ケリム・アライベゴビッチ、適応の苦労を経て一気に飛躍

それこそが、昨夏にクラブが下部組織のアライベゴビッチをザルツブルクへ行かせた際のレバークーゼンの狙いでもあった。オーストリアのクラブは200万ユーロを支払ったが、ヴェルクスエルフは800万ユーロで買い戻しオプションを確保していた。そして、わずか半年後にはバイヤーの誰もが、そのオプションを行使することになると理解していた。アライベゴビッチがザルツブルクであまりに鮮烈な活躍を見せていたからだ。もっとも、序盤には多少の適応の問題もあった。「最初は本当に難しかった。1カ月半ホテル暮らしで、とても孤独だった」と、本人はザルツブルクのクラブメディアに明かしている。

仲間とのつながりができると、ピッチ上でも結果が出た。アライベゴビッチはオーストリアのクラブで公式戦44試合に出場し、13ゴール4アシストを記録。ザルツブルクでの時間の終わりには「ここに来たのは最高の決断だった」と総括した。選手としてだけでなく、人としても成長したとアライベゴビッチは語り、自身の変化を示す例も率直に挙げている。「僕は負けるのが本当に嫌いな人間なんだ。本当に大嫌いだ。時にはとても攻撃的になってしまう。でも、冷静さを保つべきだということも教わった」

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その中間ステップを経て、今週のアライベゴビッチは再びレバークーゼンへ戻ってきた。ほとんど一人前のプロ、そしてW杯出場者として帰還した格好だ。「ザルツブルクに来る前の僕は、まだ子どもだった」とアライベゴビッチは認めていたが、それはもはや過去の話だ。昨季のパフォーマンスは、バイヤーに買い戻しオプションを行使させただけでなく、多くの他クラブの補強リストにも彼の名前を載せることになった。さらに18歳はボスニア代表でもプレーし、同国代表ではこれまでで最年少のデビュー選手でもあった。

W杯プレーオフではウェールズ戦、イタリア戦の勝利に決定的な役割を果たし、W杯本大会でも存在感を示した。カタール戦でのスーパーゴールもその一つだ。「彼は並外れたシュート技術を持っている。ペナルティーエリアの外からでもね。それが彼を本当に特別な存在にしている」とロルフェスは絶賛した。

チェルシー監督シャビ・アロンソはケリム・アライベゴビッチを知り尽くしている

そのアライベゴビッチを追っているのがチェルシーだというのは、偶然ではないのかもしれない。スタンフォード・ブリッジではシャビ・アロンソが監督に就任しており、そのアロンソはレバークーゼン時代からこの若手を知っている。スペイン人指揮官の下で、アライベゴビッチはすでに何度も試合日のメンバーに入っていたが、当時は短時間の出場にすら至らなかった。それでもアロンソの脳裏には、このボスニア人のクオリティーが確実に焼き付いているはずで、チェルシーにとってそれは4000万ユーロの価値があったということになる。

ただ、実際にブルーズへの移籍が実現する可能性は、今となってはかなり低いようだ。というのもチェルシーは、アライベゴビッチと同じ攻撃的MFのポジションに向けて、アストン・ビラからモーガン・ロジャーズを実に1億2700万ユーロで獲得したばかりだからだ。そのためアライベゴビッチは、移籍後に再び別クラブへ即レンタルされる可能性もあるチェルシーのプランを精査しているとみられる。例えば、チェルシーと同じブルー・グループに属するラシン・ストラスブールへのレンタルなどだ。報道によれば、これは本人が以前は自分の中で除外していたことでもあった。

そしてまさにその点によって、ユベントス・トリノがこのボスニア人獲得レースに戻ってきたとみられている。ここ数日でイタリア勢はアライベゴビッチ争奪戦の本命に浮上しており、Skyはすでに全当事者の合意に達したとまで報じている。1800万ユーロの基本移籍金で、この18歳はオールドレディーへ移籍する見込みで、さらにヴェルクスエルフにはボーナスが支払われ、その総額はチェルシーが提示したとされる4000万ユーロまで膨らむ可能性があるという。

特にユーベは、アライベゴビッチをすぐに先発メンバーとして計算していることをアピールしているとされ、それは本人にもすでに直接伝えられているという。Skyによれば、正式発表の前に詰めるべき最後の細部が残るだけだという。ただ結局のところ、チェルシーであれ、ユーベであれ、あるいは場合によってはこの移籍争奪戦に割って入る別のクラブであれ、どこが競争を制するかは大きな問題ではない。

かなりはっきりしているのは、ブンデスリーガで記録的移籍が生まれるということだ。