ドイツ・ブンデスリーガの一戦、シャルケとホッフェンハイムの対戦は後半に恐ろしい場面が見られ、最終的にホッフェンハイムが（2-1）で勝利を収めた。ゴールキーパーのロリス・カリウスがチームメイトのロビン・ゴセンスと激しく衝突し、頭部に強い衝撃を負ったのだ。試合は数分間中断され、選手たちとファンの間に不安が広がった。

ドイツ紙「ビルト」は、47分に起きたこの出来事を取り上げた。ヴェスニク・アスラニが14メートルの距離から強烈なシュートを放ち、カリウスはこれを抑えきれず、ゴセンスがクリアしようと寄せたが、同じ瞬間にキーパーが飛び出し、チームメイトの伸ばした足がカリウスの頭部に衝突、負傷して倒れ込んだ。

カリウスは数分間ピッチに倒れ込んだまま動かず、医療スタッフが必要な応急処置を施すために駆けつけた。スタジアム全体は静まり返り、ファンは応援をやめた。一方、シャルケの控えゴールキーパーであるケビン・ミュラーは、正ゴールキーパーが試合を続行できない場合に備えて出場準備を始めた。

カリウスは鼻に裂傷を負ったが、最終的には自らの足で歩いてピッチを後にすることができ、ミュラーが交代で入った。同時にこの出来事では、ゴセンスも別の負傷を負っていたことが明らかになった。キーパーの体と衝突した際に膝をひねっており、膝に厚い包帯を巻き、足を引きずりながらピッチを後にせざるを得なくなった。彼に代わってヴィタリー・ベッカーが出場した。

カリウスにとって厳しい一夜だったのは、負傷だけではなかった。キーパーは前半に痛恨のミスにも苦しんだ。10分にホッフェンハイムの先制点を招いてしまったのだ。アルフォウジからのシンプルなバックパスの処理を誤り、ボールがアスラニに渡ってその足から跳ね返り、キーパーを越えてゴールネットに吸い込まれた。

ホッフェンハイムは26分にリードを広げた。リンベルリーがクロカイの守備上のマークの甘さを突き、アスラニとワンツーを交わした後、10メートルの距離からシュートを決めた。ホームチームは2点リードで前半を終えた。

後半開始とともに受けた衝撃にもかかわらず、シャルケはあきらめず、試合に戻るための努力を続けた。ジュニオール・アダモが81分に点差を縮めることに成功したが、同点ゴールを奪うには至らず、試合はホッフェンハイムの（2-1）勝利で幕を閉じた。