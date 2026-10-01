一つだけ確かなことがある。FCブレントフォードに所属するフィタリー・ヤネルトのキャリアは、いずれにせよ特別だということだ。それを物語る事実はいくつもある。プレミアリーグで166試合に出場し、12得点を記録、直近ではチームを2度キャプテンとしてピッチに導き、イングランドでも最も信頼される中盤のアンカーの一人であるドイツ人選手が、28歳にして代表戦もブンデスリーガの試合も一度も経験していないというのだから、それだけでもかなり異例だ。

ヤネルトがドイツのプロカテゴリーでプレーしたのは、2017年から2020年にかけてVfLボーフムで出場した54試合だけだ。だが今、そのハンブルク生まれのMFは、ユルゲン・クロップ代表監督が招集した11人の新顔の一人としてドイツ代表メンバー入りを果たし、木曜日のセルビア戦でデビューを飾る可能性がある。もっとも、ほぼちょうど10年前には、ヤネルトのDFBでの歩みは本格的に始まる前に終わってしまうかのようにも見えていた。

2016年秋、ヤネルトはドイツU-19代表の一員としてアルバニアで行われたEURO予選に参加していた。当時RBライプツィヒでチームメートだったイドリッサ・トゥーレとともに、ヤネルトは水タバコをホテルの部屋に持ち込み、吸っていたとされる。2人が練習に出ている間に、その部屋には焦げ跡ができた。実際に何が起きたのか、その詳細はいまも解明されていない。

Getty Images

フィタリー・ヤネルトのシーシャ騒動：RBライプツィヒでの処分は？

もちろん、処分はすぐに下された。2人のティーンエージャーは予定より早く帰宅させられ、ライプツィヒでは激怒したラルフ・ラングニックが2人を待ち受けていた。ラングニックは断固たる措置を取り、ヤネルトとトゥーレをユースアカデミーと寄宿舎から追放。さらに年末までチーム練習と試合活動の双方から完全に外した。

それに加えて罰金も科され、午前7時から午後3時までのシフトで保育施設にて数百時間の社会奉仕も命じられた。この処分内容は当時議論を呼んだ。とりわけ、2人の若手選手がこの出来事を強く否定していたからだ。彼らは、自分たちでシーシャを持ち込んで吸ったのではなく、18歳だったボルシア・ドルトムントの有望株フェリックス・パスラックを含む他の選手たちに部屋を使わせていたと主張していた。

もっとも、規律面においてヤネルトとトゥーレはまったくの白紙というわけではなかった。この2人は、練習への遅刻を繰り返したり、無断で寄宿舎にピザを注文したりしていたとされる。あれから10年を経て、ヤネルトはこのところ、その騒動をこう振り返っている。「結局のところ、今の自分はあれから10歳年を重ねた。小さな娘もいるし、人はみんな大人になる。特に男はね。女性のほうが、バカなことをするという点では少し落ち着いている。誰もがそこから自分なりに学ばなきゃいけないと思う。僕はかなり早い段階でそれに気づいた。起きたことは起きたことだ」

Getty Images

フィタリー・ヤネルトはわずか60万ユーロでFCブレントフォードへ移籍

左利きのヤネルトはその後、2部のボーフムで再出発を図ったが、この3年半でレギュラーからは程遠い存在だった。しかしブレントフォードでは、状況は加入直後からまったく違った。

イングランドの基準からすれば拍子抜けするほどの60万ユーロで、ヤネルトは6年前にロンドン西部、そしてチャンピオンシップへと渡った。そこで守備的MFは即座に主力へと成長し、加入初年度にビーズをクラブ史上初のプレミアリーグ昇格へと導いた。

プレミアリーグでもブレントフォードは危なげなく残留を果たし、その一方でヤネルトは守備的MFとして欠かせない存在になった。ほぼ毎シーズン、安定して少なくとも30試合に出場している。唯一、昨季は中足骨骨折によって長期離脱を強いられた。だがヤネルトはそこから這い上がり、チーム内での評価はすでに非常に高い。

Getty Images

フィタリー・ヤネルトの強みは何か？

ヤネルトはブレントフォードで、対人戦に強くフィジカルも備えたボールハンターとして機能し、守備を統率しながら、ボール保持時の安定感でビルドアップを整える。ビーズのキース・アンドリュース監督は、あらゆるものをつなぎ留める「接着剤」だと彼を称えた。ヤネルトのプレーはそれほど目立たないが、ひとたび起用できなくなると、チームにとってどれほど大きな価値を持つかが浮き彫りになる。今年初めには2030年まで契約を延長した。

「個のクオリティーは買える。でもメンタリティーと結束は買えない」と彼は語り、その口ぶりはまるでクロップのようだった。「チームとして一緒にハードワークしなければ、競争力を持つのは難しい」。自分自身について、ヤネルトはこう話している。「自分はチームにとって役立つ存在だと思っているし、自分をチームプレーヤーだと考えている。前にいる選手たちのために泥仕事をするんだ」

ヤネルトは2021年にドイツU-21代表の一員として、控え選手ながら欧州王者に輝いたものの、その先の扉は何年もの間閉ざされたままだった。 2022年カタール・ワールドカップ前には、ハンジ・フリックの謎めいた55人リストに入っていたとされる。

Getty Images

フィタリー・ヤネルト、セルビア戦でDFBチームデビューの可能性

「ブレントフォードのように落ち着いたクラブでは、ドイツでそれほど注目されていないこともあって、脚光を浴びるのは簡単じゃない。もちろん、もっと早い段階で一度は呼ばれたかったし、チャンスがあればと思っていた」とヤネルトは語った。「ブレントフォードがチェルシーでもマンチェスター・ユナイテッドでもマンチェスター・シティでもないことは、自分でも分かっている。だから、いつしかインタビューでその話をするのも嫌になった。監督が自分を欲しければ欲しがるし、そうでなければそうでないだけ。誰かを恨んでいるわけじゃない。どの監督にも自分の考えがあるからね」

今回、初めてA代表に招集されるまでにクロップの考えを必要としたことは、クロップが長年リヴァプールで指揮を執ってきたこととも関係しているだろうし、「たぶん自分にとっては良いこと」だとヤネルトは期待している。「28歳でここに来られたことを本当にうれしく思っている。大きな大会のどれかに出られる最後のチャンスの一つかもしれないからね」

クロップ体制での最初の2試合で、ジョシュア・キミッヒとフェリックス・ヌメチャのダブルボランチは決して称賛されるような出来ではなく、さらにDFBチームには、プレー面でも対人戦でも強い本職の守備的MFが欠けている。そのため、ミュンヘンでヤネルトが最初の真価を問われるチャンスを得る可能性は十分にある。シコドラでの騒動から10年、険しくも異色のキャリアを歩んできた男にとって、それはふさわしい報いとなるだろう。

フィタリー・ヤネルト：プロキャリア成績