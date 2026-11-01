「まったく気にしていない」。ブンデスリーガ第8節で自身8試合目の無得点に終わったことについて、ウンダブはSky にそう語り、続けた。「まずはこの状況から抜け出さなければならない。また調子が上向けば、ゴールも決まるはずだ」

30歳のFWが言う「この状況」とは、それまでのリーグ戦での憂慮すべき戦績を指す。わずか2勝に対して5敗を喫していたVfBシュトゥットガルトは、レバークーゼンとの敵地での試合に劣勢と見られて臨んだ。その中で、波乱の展開となった一戦でアウェーチームが挙げた4-2の勝利は、鬱積していたものが「爆発」したかのように映った。最下位ボルシア・メンヒェングラートバッハにホームで苦杯をなめた1週間後の勝利を、スポーツ担当役員のファビアン・ヴォールゲムートはそう表現した。

「勝ててうれしい。それが一番大事なことだ。僕たちが見せたパフォーマンスを誇りに思う。これまでの出来を考えれば、簡単なことではなかった」とウンダブは振り返った。

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デミロビッチは攻撃のパートナー、デニス・ウンダブをどう語ったか？

バイアレーナで行われたこの試合の主役は、ウンダブと攻撃でコンビを組むエルメディン・デミロビッチだった。リーグ戦で5ゴール、公式戦全体では9ゴールを挙げ、シュトゥットガルトの最多得点者となっている。

「ゴールを決めても決めなくても、彼は僕たちにとって本当に重要だ」と、ボスニア人選手はウンダブについて語った。「彼が出すパスに気づいている人は少ない。ブンデスリーガで、彼ほど味方を見る目を持った選手はあまりいないと思う」

ウンダブもレバークーゼン戦では、リーグ戦初の得点関与を記録した。ドイツ代表FWが相手ペナルティーエリアを斜めに横切る形で通したパスは、間違いなくこの試合の見どころの一つだった。レバークーゼンのGKマルク・フレッケンとセンターバックのファクンド・メディナは対応できず、デミロビッチが落ち着いて押し込んで4-1とし、勝負を決定づけた。

VfBシュトゥットガルトは次の土曜日、リーグ戦でヴェルダー・ブレーメンをホームに迎える。その前の火曜日には、チャンピオンズリーグでガラタサライとのアウェー戦がイスタンブールで行われる。ウンダブはここまで同大会の3試合で1ゴール、2アシストを記録し、シュトゥットガルトはその3試合で勝ち点7を獲得している。