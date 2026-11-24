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PSGは主力2人を今季終了まで欠く見込みだ。パリのクラブにとって、冬の移籍市場への関心は一段と高まりそうだ。

その少し前、土曜夕方に行われたニース戦で、パリ・サンジェルマンが3-2で勝利するなか、アウェーのチームに一時2-1のリードをもたらすゴールを決め、歓喜していた。だが、運命を変えた39分、その喜びは意味を失った。

あまりにも不運な場面だった。 デジレ・ドゥエは相手との接触がないまま膝をひねり、痛みに叫び声を上げた 。チームメイトは急いでメディカルスタッフを呼び寄せた。重傷だということは誰の目にもすぐに明らかだった。翌日、21歳のドゥエとPSGに厳しい診断が下る。10月に クヴィチャ・クヴァラツヘリアが同じ負傷に見舞われてから 、ほぼちょうど1カ月。 ドゥエも十字靱帯を断裂した のだ。

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「強くいてくれ、兄弟」。2人のスター選手を同じ境遇に置く厳しい診断が明らかになった直後、クヴァラツヘリアはインスタグラムのストーリーでドゥエにそう書いた。「僕たちはこれを乗り越える。もうすぐまた一緒にピッチに立ち、笑い、何よりも好きなことをするんだ。みんなが君のそばにいる」

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PSG、2度のCL制覇を支えた主力2人を数カ月欠く

成功を収めた過去2シーズンを支え、2年連続のチャンピオンズリーグ制覇にも貢献した2人を、PSGは今季の残り期間、欠く見込みとなった。クヴァラツヘリアについてのみ、5月末の最終局面で復帰できるかもしれないという希望が残っている。

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いずれにせよ、疑問は残る。ルイス・エンリケ監督にとって絶対的な主力であり、フランス王者の攻撃力を象徴する2人が数カ月にわたり不在となる状況に、PSGはどう対応するのか。資金力が豊かなことで知られるパリのクラブは、迫る冬の移籍市場を利用して攻撃陣を補強するのだろうか。

まずはPSGがすでに擁する代役に目を向けたい。恐れられたパリの3トップで、現在プレーできるのはウスマン・デンベレだけだ。ただし、2025年のバロンドール受賞者も負傷に悩まされることが多い。最近も太ももに違和感を抱え、今季ここまでの先発出場はわずか5回だ。

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クヴァラツヘリアとドゥエが離脱した今、デンベレが身体の問題を克服することはPSGにとって一層重要になる。そして外から見る立場としては、残る攻撃陣が責任の増加によってどう変わるかも非常に興味深い。

PSGが擁する代役は？

昨夏の再編で顔ぶれは大きく変わったものの、質の高い選択肢は残っている。 パリのクラブがブラッドリー・バルコラのリヴァプール移籍を認めたこと は、振り返ればもちろん極めて不運だった。フランス代表のバルコラは今なら間違いなく定位置を得られただろう。それこそ、パリに残るために望んでいたものだ。だが、最も重要な試合ではデンベレ、ドゥエ、クヴァラツヘリアの後に回ることが多く、リヴァプールで新たな挑戦を求めた。

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昨夏にはさらに、ゴンサロ・ラモスがミランへ、下部組織出身のイブラヒム・エムバイェがアストン・ヴィラへ、イ・ガンインがアトレティコ・マドリーへと、攻撃の選手3人がフランスの首都を去った。PSGが移籍した攻撃陣から得た収入は、合計で2億9000万ユーロ近くに上る。そのうち再投資されたのは半分弱で、大半はバルコラらの後任獲得に充てられた。

ウイングには、将来性に富む若手2人が加わった。アヤックスから移籍金4500万ユーロで獲得したミカ・ゴッツ（21歳）と、モナコから同5000万ユーロで獲得したマグネス・アクリウシュ（24歳）だ。両者ともすでに存在感を示しているが、より確かな結果を残しているのはアクリウシュだ。

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フランス代表のアクリウシュは、PSGのスターぞろいのチームにも比較的すんなりなじんだようだ。すでに何度か印象的な活躍を見せており、とりわけチャンピオンズリーグで際立つ。例えば10月のマンチェスター・シティ戦で4-2の勝利に貢献した鮮やかなゴールや、11月初めにビジャレアルを6-0で下した試合での2アシストがある。

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アクリウシュはクヴァラツヘリアとドゥエの代役を、少なくとも時折は務められることを示した。一方、アヤックスでたびたび観客を沸かせたゴッツは、エールディヴィジから現在世界最高かもしれないチームへのステップアップを、まだ満足のいく形では果たせていない。ベルギー代表のゴッツはPSGでのプレーにまだ少し苦戦している。また、バルセロナから移籍金4850万ユーロで加入したワールドカップ優勝経験者のフェラン・トーレスも、新天地ではここまで安定して期待に応えられていない。

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一方、将来を嘱望される選手たちは出場時間とアピールの機会が増えることを期待できる。筆頭は、直近の公式戦5試合で4ゴール2アシストを記録し、注目を集めたセニー・マユル（20歳）だ。もう一人の下部組織出身選手、カンタン・ンジャントゥ（19歳）も出番をうかがう。年初にバルセロナからパリへ移籍した18歳のドロ・フェルナンデスも同様だ。

PSGは「第2のクヴァラツヘリア」を狙う？

それでも、相次ぐ負傷に見舞われた異例の状況で、エンリケ監督が1月の攻撃陣補強を望むことは十分に考えられる。PSGには、2年近く前の冬の移籍で大きな成功を収めた経験がある。2025年1月、ナポリから移籍金8000万ユーロでクヴァラツヘリアをパリに迎えた。その後の数カ月で、ジョージア代表の彼はクラブ史上初の、長く待ち望まれたチャンピオンズリーグ制覇を実現する重要な存在となった。

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狙う3年連続の欧州制覇に、クヴァラツヘリアはおそらく貢献できない。代わりにシーズン途中で加入する別の傑出した選手が、その役割を担うのだろうか。ジュニオール・クルピなら、移籍金もクヴァラツヘリアと同程度になる可能性が高い。

PSGにとって厳しい1カ月を経て、冬の移籍候補として最も名前が挙がっているのは、ボーンマスに所属するフランス人のクルピかもしれない。鋭いドリブルと卓越したボールタッチを備え、得点力があり、スピードも抜群だ。複数のポジションでプレーできる点も魅力で、ボーンマスでは主にセンターフォワードを務めるが、左ウイングでも難なくプレーできる。

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直近ではフランス代表でも左サイドでプレーした。11月中旬、偉大なジネディーヌ・ジダンの下、イタリアに1-3で敗れた試合で代表デビュー。3日後のトルコ戦では、2-1で勝利するなか、途中出場で左サイドに入り、30分弱の出場時間を得ると、代表初ゴールを決めてチャンスを生かした。

マルコ・ローゼはジュニオール・クルピの流出を懸念？

ロリアンで育ち、2025年にボーンマスへ移籍した20歳には、多くのクラブが関心を寄せる。プレミアリーグの複数の強豪に加え、PSGとバルセロナも獲得を争っているという。最近、『The Athletic』が報じたところでは、代表入りを果たしたばかりのクルピはイングランドを離れる方向に傾いており、最大の憧れの移籍先はバルセロナだとされる。

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ただし、財政難にあるバルセロナが、ボーンマスとの契約を2030年まで残すクルピの移籍金を支払えるかは疑問だ。PSGには獲得競争に割って入る余地がある。今冬に動くならなおさらだ。

しかし、それを歓迎しないドイツ人の実績豊富な監督がいる。 ボーンマスを率い、公式戦9連勝を達成してプレミアリーグ5位につけるマルコ・ローゼ監督 は、クルピを徐々にチームへ組み込みたいと強く望んでいる。大きな才能を持つフランス人選手は足の負傷で今季最初の2カ月を欠場し、10月末から段階的に復帰している。

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すでに好調なローゼ監督のチームに、クルピは新たな可能性をもたらし得る。それだけに、主力2人を失ったPSGが本格的に獲得へ動けば、ボーンマスにとってはなおさら痛手となる。

ボーンマスにとって幸いなのは、パリのクラブがほかにも著名な攻撃陣を多数候補に挙げており、ブンデスリーガにも注目しているようだということだ。スペイン紙『as』は、主力2人の十字靱帯断裂を受けたPSGの有力候補の一人として、RBライプツィヒのアントニオ・ヌサを挙げる。クルピと21歳のノルウェー人ヌサ以外にも、パリのクラブの獲得候補には多くの選手がいるようだ。『as』によれば、ベンフィカのジャンルカ・プレスティアンニ、チェルシーのエステヴァン、アスレティック・ビルバオのニコ・ウィリアムズ、アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレス、レヴァークーゼンのイブラヒム・マザ、さらにはバイエルンのルイス・ディアスも含まれる。