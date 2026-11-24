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PSGは主力2人をシーズン終了まで欠く見込みだ。パリのクラブは冬の移籍市場に一層強い関心を寄せるかもしれない。

その少し前まで、デジレ・ドゥエは喜びを爆発させていた。土曜夕方に行われたニースでの一戦で、パリ・サンジェルマンが3－2で勝利する途中、アウェーチームに一時2－1のリードをもたらすゴールを決めたからだ。しかし、運命を変えた39分には、その喜びも意味を失った。

極めて不運な場面で、 ドゥエは相手との接触がないまま膝をひねり、痛みに叫んだ 。チームメートは急いでメディカルスタッフを呼んだ。重傷を負ったことは誰の目にもすぐに明らかだった。翌日、21歳のドゥエとPSGに厳しい診断が下った。10月に クヴィチャ・クヴァラツヘリアが同じ負傷を負ってから 、ほぼちょうど1カ月。 ドゥエも十字靱帯を断裂していた 。

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「強くあれ、兄弟」。クヴァラツヘリアは、2人のスターを同じ境遇に置く厳しい診断が明らかになった直後、インスタグラムのストーリーでドゥエにそう呼びかけた。「僕たちはこれを乗り越える。またすぐに一緒にピッチに立ち、笑い、僕たちが一番好きなことをする。みんな君のそばにいる」

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CL連覇を支えた2人の柱を数カ月間欠くPSG

過去2シーズンの成功を支え、2年連続のチャンピオンズリーグ制覇に貢献した2人の柱を、PSGは今季の残り期間にわたって欠く見込みだ。クヴァラツヘリアについてのみ、5月末の最終盤に復帰できるかもしれないという希望が残っている。

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いずれにせよ、問題はPSGがどう対応するかだ。ルイス・エンリケ監督にとって極めて重要な2選手であり、フランス王者の攻撃力を象徴する2人が、数カ月にわたって不在となる。資金を惜しまないことで知られるパリのクラブは、迫る冬の移籍市場を使って攻撃陣を補強するのだろうか。

まずはPSGがすでに擁する代役を見てみよう。恐れられた前線のトリオで、今もプレーできるのはウスマン・デンベレだけだ。ただし、2025年のバロンドール受賞者は負傷に悩まされることが多い。最近も再び太ももに違和感を覚え、今季の先発出場はここまでわずか5回だ。

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クヴァラツヘリアとドゥエが離脱した今、デンベレが身体の問題を克服することはPSGにとって一層重要になる。また、外から見ると、責任が増すことで残る攻撃陣にどのような影響が出るかも非常に興味深い。

PSGに残された内部の選択肢は？

昨夏の刷新で選手の顔ぶれは大きく変わったものの、実力ある選択肢は依然として存在する。 PSGがブラッドリー・バルコラのリヴァプール移籍を認めたこと は、振り返ればもちろん非常に痛い。今ならフランス代表選手は間違いなくレギュラーになっていたはずで、それこそが本人がパリ残留にあたって望んでいたことだった。しかし、重要な大一番ではデンベレ、ドゥエ、クヴァラツヘリアの後塵を拝することが多く、バルコラはリヴァプールで新たな挑戦を求めた。

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昨夏には、ゴンサロ・ラモスがミランへ、下部組織出身のイブラヒム・ムバイェがアストン・ヴィラへ、イ・ガンインがアトレティコ・マドリーへと移り、さらに3人の攻撃的選手がフランスの首都を去った。PSGが退団した攻撃的選手から得た移籍金は合計で約2億9000万ユーロに上る。再投資されたのはその半分弱にとどまり、支出の大半はバルコラらの後釜に充てられた。

サイドには、成長著しく、将来性豊かな若手2人が加わった。アヤックスから移籍金4500万ユーロで獲得したミカ・ゴッツ（21歳）と、モナコから5000万ユーロで獲得したマグネス・アクリウシェ（24歳）だ。両者ともすでに存在感を示しているが、より充実したプレーを見せているのはアクリウシェだ。

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このフランス代表選手は、PSGのスター集団にも比較的すんなりなじんだようだ。すでに何度か印象的な活躍を見せており、とりわけチャンピオンズリーグで際立つ。例えば、10月のマンチェスター・シティ戦での4－2の勝利では鮮やかなゴールを決め、11月初めのビジャレアル戦での6－0の勝利では2ゴールをアシストした。

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アクリウシェがクヴァラツヘリアとドゥエの穴を少なくとも時折は埋められる可能性を示した一方、アヤックスでしばしば観客を沸かせたゴッツは、エールディヴィジから現在世界最高かもしれないチームへのステップアップを、まだ十分には果たせていない。ベルギー代表選手はPSGでまだ少し適応に苦しんでいる。バルセロナから移籍金4850万ユーロで加入した世界王者フェラン・トーレスも、新天地でまだ安定して力を発揮できていない。

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一方、何人かの若手は出場時間の増加と、実力を示す機会の拡大を期待できる。筆頭は直近の公式戦5試合で4得点2アシストを記録し、注目を集めたセニー・マユル（20歳）だ。下部組織出身のカンタン・ンジャントゥ（19歳）も出番をうかがう。年初にバルサからパリへ移籍した18歳のドロ・フェルナンデスも同様だ。

PSGは「第2のクヴァラツヘリア」を狙うのか？

それでも、負傷者が相次ぐこの異例の状況で、エンリケ監督が1月の攻撃陣の追加補強を望むことは十分に考えられる。2年弱前、PSGは冬の大型補強で好結果を得た。2025年1月、フランスのクラブはナポリからクヴァラツヘリアを移籍金8000万ユーロで迎えた。その後の数カ月で、ジョージア代表選手はクラブ史上初となる待望のチャンピオンズリーグ制覇を実現する重要なピースとなった。

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目標とする3年連続のチャンピオンズリーグ制覇への道のりに、クヴァラツヘリアはおそらくもう力を貸せない。その代わりに、シーズン途中に加入する別の傑出した選手が役割を果たすのだろうか。ジュニオール・クルピなら、少なくともクヴァラツヘリアと同程度の移籍金が必要になりそうだ。

PSGにとって厳しい1カ月を経て、冬の移籍候補としてパリのクラブ内で最も注目されているのは、ボーンマスに所属するこのフランス人選手かもしれない。クルピは優れたドリブルと卓越したボールタッチを持ち、得点力があり、非常に速い。さらに起用法も柔軟だ。ボーンマスでは主にセンターフォワードとしてプレーするが、左ウイングでも難なくプレーできる。

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最近のフランス代表でも左サイドでプレーした。11月中旬、ジネディーヌ・ジダンがイタリア戦でクルピをデビューさせたが、チームは1－3で敗れた。3日後のトルコ戦では途中出場で左サイドに入り、30分弱の出場時間で初の代表ゴールを決め、2－1の勝利に貢献した。

マルコ・ローゼはジュニオール・クルピの流出を懸念すべきか？

ロリアンで育ち、2025年にボーンマスへ移籍した20歳には、強い関心が寄せられている。プレミアリーグの複数の強豪に加え、PSGとバルセロナも獲得を狙っているという。最近の『The Athletic』の報道によると、代表入りしたばかりのクルピはイングランドを離れる方向に傾いており、最大の憧れの移籍先はバルサだとされる。

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ただし、財政難にあるカタルーニャのクラブが、ボーンマスとの契約を2030年まで残すクルピの移籍金を用意できるかは疑問だ。そうなれば、PSGが割って入る余地はある。特に、この冬に動く場合はそうだ。

だが、それを歓迎しないドイツ人指揮官がいる。 ボーンマスで直近の公式戦9連勝を飾り、プレミアリーグで5位に浮上したマルコ・ローゼ監督 は、クルピをますますチームに組み込みたいと考えている。高い才能を持つこのフランス人選手は足の負傷でシーズン最初の2カ月を欠場し、10月末から徐々に復帰を進めている。

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クルピは、すでに好調なローゼ監督のチームに新たな次元をもたらすかもしれない。それだけに、2人のスターを失ったPSGが本格的に獲得に動けば、ボーンマスにとっては一層痛手となる。

ボーンマスにとって好材料なのは、PSGがほかにも著名な攻撃的選手を数多く候補に挙げ、ブンデスリーガを入念に見ているとみられることだ。スペイン紙『as』は、十字靱帯断裂が相次いだ事態への対応として、RBライプツィヒのアントニオ・ヌサをPSGの有力候補の一人に挙げている。クルピと21歳のノルウェー人選手に加え、パリのクラブの獲得候補リストには多くの選手がいるようだ。『as』によれば、その中にはジャンルカ・プレスティアンニ（ベンフィカ）、エステヴァン（チェルシー）、ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）、フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）、イブラヒム・マザ（レヴァークーゼン）、さらにはバイエルンのルイス・ディアスも含まれる。