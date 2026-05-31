ブロビーはアヤックスの現状について率直な思いを語った。

『サッカー国際』誌の独占インタビューで、ブライアン・ブロッベイは今もアヤックスの動向を注視していると語った。サンダーランドのストライカーである彼は、古巣が失望のシーズンを送った一方、自身はプレミアリーグデビューシーズンを成功させた。

昨季2000万ユーロで移籍した際、多少の騒動もあったが、アムステルダムのクラブへの愛は冷めていない。 「いや、いや、決してそんなことはない。アヤックスは今も、そしてこれからもずっと僕の心の中にいる。今でもiPadで全試合を観戦しようとしている。簡単なシーズンではなかったし、正直言って、アヤックスがああなっているのを見るのは楽しいことじゃない。本当に、本当に、辛いよ。」

5位に終わりカンファレンスリーグ予選権しか得られなかったが、彼はクラブの将来を楽観視している。「新テクニカルディレクター（ヨルディ・クライフ）と新監督が来るので、うまくいくと思う」と語った。

アヤックスでは最終シーズン7得点にとどまったが、「得点は少なかったものの、ボールキープやチーム貢献はできた。ファリオリ監督は『常に努力せよ』と励まし、私を重要な戦力だと扱ってくれた。その経験から『努力を続ける大切さ』を学んだ」と語る。

「アヤックスでのシーズンは期待通りではなかったが、監督は私の貢献を見てくれていた。だから、今振り返れば良い思い出だ」と語る。最終節でサンダーランドがヨーロッパリーグ出場権を獲得したことも、彼にとって驚きだった。

「実はアヤックスもヨーロッパリーグに出場して、もしかしたら対戦できるかもしれないと期待していた。ヨハン・クライフ・アリーナにまた戻れるのは楽しかっただろうが、残念ながら」とイングランドのクラブに所属するオランダ人ストライカーは語った。

まずはオランダ代表でのW杯がブロッベイの焦点だ。ロナルド・クーマン監督は本大会の26名に彼を選出した。