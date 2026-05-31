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Sunderland v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Rian Rosendaal

翻訳者：

ブロビーはアヤックスの現状について率直な思いを語った。

アヤックス
ブライアン・ブロビー

サッカー国際』誌の独占インタビューで、ブライアン・ブロッベイは今もアヤックスの動向を注視していると語ったサンダーランドのストライカーである彼は、古巣が失望のシーズンを送った一方、自身はプレミアリーグデビューシーズンを成功させた。

昨季2000万ユーロで移籍した際、多少の騒動もあったが、アムステルダムのクラブへの愛は冷めていない。 「いや、いや、決してそんなことはない。アヤックスは今も、そしてこれからもずっと僕の心の中にいる。今でもiPadで全試合を観戦しようとしている。簡単なシーズンではなかったし、正直言って、アヤックスがああなっているのを見るのは楽しいことじゃない。本当に、本当に、辛いよ。」

5位に終わりカンファレンスリーグ予選権しか得られなかったが、彼はクラブの将来を楽観視している。「新テクニカルディレクター（ヨルディ・クライフ）と新監督が来るので、うまくいくと思う」と語った。

アヤックスでは最終シーズン7得点にとどまったが、「得点は少なかったものの、ボールキープやチーム貢献はできた。ファリオリ監督は『常に努力せよ』と励まし、私を重要な戦力だと扱ってくれた。その経験から『努力を続ける大切さ』を学んだ」と語る。

「アヤックスでのシーズンは期待通りではなかったが、監督は私の貢献を見てくれていた。だから、今振り返れば良い思い出だ」と語る。最終節でサンダーランドがヨーロッパリーグ出場権を獲得したことも、彼にとって驚きだった。

「実はアヤックスもヨーロッパリーグに出場して、もしかしたら対戦できるかもしれないと期待していた。ヨハン・クライフ・アリーナにまた戻れるのは楽しかっただろうが、残念ながら」とイングランドのクラブに所属するオランダ人ストライカーは語った。

まずはオランダ代表でのW杯がブロッベイの焦点だ。ロナルド・クーマン監督は本大会の26名に彼を選出した。 

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